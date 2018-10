Avião da Lion Air. Voo anterior assustou passageiros

Dois pescadores que testemunharam o acidente contaram à agência Reuters que o avião balançou ligeiramente, mas não fez barulho ao cair. Mergulhou no mar praticamente na horizontal e com a frente ligeiramente para baixo. Os dois homens ouviram então uma explosão, seguida de uma grande coluna de fumo.

O avião aterrou às 23h55 (hora local) de domingo em Jacarta, dando aos engenheiros cerca de seis horas e meia, no máximo, para resolver o problema. Às 6h20 (hora local) de segunda-feira, o avião descolou do aeroporto de Jacarta. Despenhou-se no mar 13 minutos depois.

Após o acidente de segunda-feira , o CEO da Lion Air, Edward Sirait, admitiu que o aparelho tinha tido um problema técnico no voo anterior, mas que foi “resolvido de acordo com os procedimentos”. Questionado pela Reuters, Sirait não detalhou quais foram esses procedimentos.

Uma das passageiras era uma apresentadora de televisão que relatou também um ruído “estranho” no motor durante a descolagem e que permaneceu durante todo o voo. “Eu estava irritada porque, enquanto passageira que pagou a viagem, tenho todo o direito de questionar a segurança do avião”, disse, citada pela agência Reuters.

Alguns passageiros desse voo partilharam nas redes sociais preocupações com problemas com o sistema de ar condicionado e com a iluminação da cabine antes do avião partir com quase três horas de atraso.

À hora do acidente, as condições meteorológicas eram favoráveis e com boa visibilidade.

A bordo do avião iam 189 pessoas. As autoridades admitem que terão morrido todas, sendo que alguns pedaços de corpos já foram encontrados no meio dos destroços, no mar.

As operações de busca continuam esta terça-feira. Uma das prioridades das autoridades passa por encontrar as caixas negras do avião para que se possa perceber as causas do acidente.