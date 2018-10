Indonésia. Ocupantes do avião estão "provavelmente" mortos, entre os quais dois bebés e uma criança

As 189 pessoas que se encontravam a bordo do Boeing 737 que se despenhou no mar ao largo de Java, Indonésia, estão "provavelmente mortas" disse o diretor operacional dos Serviços de Emergência indonésio.

As equipas de socorro encontraram "restos humanos" no local do acidente acrescentando que é provável que os 189 ocupantes do avião que se encontravam a bordo do estejam todos mortos. Foram também encontrado telemóveis, malas e coletes salva-vidas a cerca de de 30 a 35 metros de profundidade.

De acordo com as agências internacionais, na lista de passageiros constam dois bebés, uma criança, um cidadão italiano e um piloto indiano.

O Boeing 737 fazia a ligação entre a capital indonésia e Sumatra quando se despenhou no mar, treze minutos após a descolagem e depois de ter desaparecido do radar do aeroporto de Jacarta.



O presidente da companhia de aviação indonésia Lion Air disse que o aparelho registou problemas técnicos no último voo, mas que foram solucionados, de acordo com os procedimentos recomendados pelo fabricante. Edward Sirait não especificou o problema técnico que ocorreu no voo anterior.

O Diretor-geral do organismo de Transportes Aéreos indonésios, afirmou que o avião que fazia a ligação entre Jacarta e Pangkal Pinang (Sumatra) pediu para regressar ao aeroporto da capital pouco depois da descolagem. A torre de controlo deu autorização para o regresso, mas, pouco depois, perdeu o contacto. O aparelho só conseguiu subir até aos 1500 metros de altura nos 13 minutos de voo efetuados.

Uma das prioridades das autoridades passa por encontrar as caixas negras do avião para que se possa perceber as causas do acidente.