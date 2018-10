Tarso Genro: “Haddad ainda pode ganhar”

“O grau de rejeição de Bolsonaro subiu estrepitosamente e o de Haddad baixou”, diz o dirigente do PT que credita “o efeito Bolsonaro” às fake-news. Genro teme um presidente do "tipo Duterte".

“Acredito na possibilidade de uma surpresa extraordinária com uma vitória de Haddad”, garante, em entrevista à Renascença, Tarso Genro, dirigente do PT. O antigo ministro da Educação e da Justiça nos governos de Lula (2002-2009), ex-governador do Rio Grande do Sul e arquitecto do Fórum Social Mundial de Porto Alegre atribui a “uma grande manipulação da informação nas redes sociais e media tradicionais” a “normalização” de Bolsonaro, um candidato “fascista e violento”. Tarso Genro é a referência da ala esquerda do PT e, desde 2014, defendia a ruptura da aliança com o PMDB e uma “viragem à esquerda” do partido a necessitar de profunda autocrítica. Genro reconhece que o PT cometeu “erros graves”, mas que a auto-crítica resulta difícil quando Lula está na cadeia num processo “viciado” para o retirar da corrida presidencial. O antigo ministro descreve ainda o modelo político português como "exemplar", incluindo a "geringonça". Como se vê a eleição a partir do PT? Bolsonaro já ganhou? Não. O quadro mudou radicalmente nas últimas horas. Estávamos a sentir o impacto de um conjunto de acções canalizadas pelos media, em particular redes sociais, dirigidas até do exterior a gerar dezenas "fake news" contra Haddad. Informações manipuladas e distribuídas aqui no Brasil e tendo uma grande influência particularmente no eleitorado menos informado. A partir desta terça-feira este cenário mudou. A diferença entre os candidatos diminuiu 4 pontos, o grau de rejeição do candidato Bolsonaro subiu estrepitosamente e a rejeição de Haddad baixou. Há a possibilidade de uma surpresa extraordinária e da reversão no processo eleitoral com uma vitória do Haddad. Acredito que chegaremos a sábado com as intenções de voto em empate técnico, mais ou menos iguais, e a ultrapassagem poderá ocorrer no domingo. Mas seria uma enorme surpresa... Não. Não é estranho. Já ocorreu na primeira volta. Tínhamos candidatos na primeira volta com números das sondagens apontando para 8% e que chegaram a 28% (Haddad) e quem começou com 32% e baixou para 10% (Ciro) nas últimas 48 horas. É uma nova forma de processamento de opinião neste processo eleitoral com uma interferência muito diferenciada das redes e uma grande manipulação da informação feita aqui no Brasil pelos media tradicionais, sempre contra o Haddad e "naturalizando" e normaliza um candidato que é notoriamente fascista e violento. Um candidato que recomenda o assassinato por polícias que, segundo ele, devem ser promovidos e não investigados, quando matam alguém como ocorre nos países democráticos. Isso, evidentemente, produz um choque na sociedade brasileira. Se Bolsonaro ganhar - acho que certamente pode não acontecer, agora de novo há essa grande possibilidade -, o Brasil seria um país semelhante às Filipinas com um presidente que estimula o delito a partir da sua função de mais alto magistrado político nacional.

Diz que Bolsonaro está mais próximo de Rodrigo Duterte do que de um "Trump tropical"? Sem a menor sombra de dúvida. Não é difícil provar na prática. Há videos com Bolsonaro a dizer que o erro da ditadura não foi torturar, mas sim não matar 30 mil pessoas. Bolsonaro diz também que os nordestinos não gostam de trabalhar. Afirma existir uma espécie de "coitadismo" em relação a minorias sexuais ou a negros e negras que são alvo de políticas de discriminação positiva para gerar uma maior coesão social num país com uma tradição "escravocrata" e conservadora muito significativa. Bolsonaro repudia essas políticas e usa palavras ofensivas contra essas pessoas. Então, é um candidato que quando votou a favor da destituição de Dilma - o golpe constitucional contra a presidenta Dilma - homenageou o maior torturador da história do Brasil (Carlos Alberto Brilhante Ustra) dizendo tratar-se de um herói a dever ser saudado e respeitado porque foi "o maior pavor de Dilma", na altura do regime militar. Essa é a figura que se está a apresentar aqui no Brasil às eleições e que implica um risco enorme para as instituições democráticas deste país. Uma dessas personalidades que Bolsonaro atingiu foi o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, muito respeitado no exterior. Mas FHC não apoia Haddad. Não é a prova evidente da fragilidade de Haddad e do PT? No PSDB de FHC temos três atitudes distintas. Tasso Jereissati, um dos quadros políticos mais relevantes, ex-presidente nacional do partido, já fez uma auto-crítica ["nosso grande erro foi ter entrado no governo Temer"]) e está a recomendar o voto em Haddad. Alberto Goldman, ex-governador de São Paulo e um dos quadros mais importantes do PSDB, acaba de anunciar o voto em Haddad. O ex-presidente Fernando Henrique está numa posição relutante, mantendo determinadas contradições com o PT, em particular em São Paulo, ainda por cicatrizar, mas, ainda assim, teve a dignidade política de dizer um "Bolsonaro não". E quem diz "Bolsonaro não", mesmo não dizendo mais nada, está, evidentemente, apontando um rumo determinado para as pessoas que são por si influenciadas. Então, o Presidente Fernando Henrique não abriu ainda directamente o voto em Haddad, mas, como escreveu um filósofo no prefácio de um livro, "…e salvou-se a alma", na medida em que ele disse o "Bolsonaro não" e esse é um gesto importante do ex-Presidente que temos de respeitar e levar em consideração para formar, seja qual for o resultado das eleições, uma grande frente em defesa da democracia, do reforço da política para conseguir colocar o nosso país nos trilhos. Como é que explica o grau extremo de rejeição ao PT ? Analistas referem que o "anti-petismo" é o único motor de Bolsonaro e que o PT nunca fez a auto-crítica dos erros cometidos... Essa é uma manipulação da informação que é passada para o exterior. Na primeira volta, o PT foi o partido a sair mais fortalecido das urnas. É o partido que obteve a maior bancada de deputados no Congresso Nacional. Nas sondagens, é o partido maioritariamente preferido pelos brasileiros. Seja qual for o resultado, o Partido dos Trabalhadores vai sair fortalecido deste ciclo eleitoral. Claro que o PT não é perfeito. Claro que o PT cometeu erros e foram erros graves. Claro que não soube constituir uma Frente de Esquerda suficientemente ampla e democrática para bloquear essa rejeição. Mas o que está a ocorrer aqui no Brasil é um processo de polarização política muito grande que descambou para um ataque frontal ao PT depois de o Partido dos Trabalhadores, pela primeira vez na história do Brasil, ter sentado na mesa da democracia os mais pobres e os excluídos. E para uma sociedade de tradição "estatrista" e conservadora, com uma burguesia sem perspectiva de um projecto de nação, evidentemente, estavam criadas condições para uma polarização. É essa polarização que está em curso e temos de trabalhar na sua diluição.