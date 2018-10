Lucas Ferraz: “Haddad é o fantoche de Lula”

“A preocupação com futuro da democracia deve ser para os dois lados. Visitar semanalmente um presidiário também simboliza falta de respeito ao estado de Direito”, diz o economista e professor universitário, que vê no eleitorado de centro-direita mais receios de retrocesso democrático perante uma vitória do PT do que propriamente perante uma vitória de Jair Bolsonaro.

“Bolsonaro é uma cria do PT e Haddad não é candidato, apenas representa Lula”. A tese é de Lucas Ferraz professor da Escola de Economia de S.Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Em entrevista à Renascença, Lucas Ferraz alerta para a inexistência de projectos económicos definidos. “Temos um candidato (Bolsonaro) de quem ninguém sabe exactamente qual é a agenda económica e também não é possível dizer que o PT tenha ideias claras”, afirma o coordenador da Cátedra Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC) e fundador da BRICS-TERN, a rede internacional de pesquisas sobre economias dos BRICS. De Bolsonaro diz “ser bizarro um candidato tão forte, terciarizar tudo o que tem a propor na economia para outra pessoa: Paulo Guedes”. Lucas Ferraz lamenta que “a questão fiscal e da segurança social, a agenda mais urgente do Brasil, não tenha sido discutida com seriedade na campanha”. “Na verdade, é uma enorme incógnita o que se vai passar na economia”, alerta o professor da FGV EESP. Haddad só vence com mais 18 milhões de votos? Onde os vais buscar? Os cinco milhões de Alckmin, a somar aos 13 milhões de Ciro Gomes, seriam preciosos, mas parecem impossíveis. Bolsonaro já ganhou? Não se pode afirmar com 100% de certeza que Bolsonaro já ganhou. Mas, com a expressiva vitória na primeira volta, ficou muito difícil para o PT reverter esse quadro este domingo. Tudo indica que sim. Jair Bolsonaro deve vencer as eleições presidenciais. A menos que aconteça algum facto extraordinário. Ter desbaratado, no mínimo, 18 milhões de votos em três semanas é de todo improvável... Exacto. O nível de rejeição a Bolsonaro é alto, mas o nível de rejeição ao PT é maior ainda. Na primeira volta, já houve, de certa forma, uma migração de votos dos eleitores de centro e de centro-esquerda para o PT, haja em vista o resultado pífio que Marina Silva obteve - bem como Geraldo Alckmin que era o candidato do centro-direita. De Marina Silva, certamente que já houve migração de votos para Ciro Gomes. Ciro, inicialmente, era a terceira opção e não foi bem sucedido. O que pode acontecer, para resumir o raciocínio, é que nesta segunda-volta haja uma expressiva transferência dos votos de Ciro Gomes para o candidato do PT, Fernando Haddad. Mas, mesmo nesse cenário, seria muito difícil Haddad vencer.

Se o PT tivesse apoiado Ciro Gomes, em vez de uma candidatura colada a Lula, a esquerda não seria agora derrotada? Não creio. A eleição é complexa, no sentido em que Bolsonaro é o reflexo do PT. Como se diz aqui, "Bolsonaro é uma cria do Lula", é uma cria do Partido dos Trabalhadores, do próprio PT. Então, num cenário em que Lula não saísse candidato e o Ciro Gomes fosse apoiado pelo PT, isso sim, enfraqueceria Bolsonaro, mas mesmo com Bolsonaro mais fraco não garantiria a vitória da esquerda e de Ciro Gomes sendo apoiado pelo PT. E porquê? Porque, nesse quadro, a tendência seria que os demais candidatos, Marina e Alckmin, por exemplo, também se teriam fortalecido. Na verdade, o enfraquecimento de Marina e Alckmin teve a ver com a presença do Bolsonaro na primeira volta, porque muitos eleitores deixaram de votar no Alckmin e votaram Bolsonaro para evitar um cenário de segunda volta onde o PT pudesse ter alguma possibilidade. E também muitos eleitores de Marina Silva acabaram apoiando Ciro Gomes, para evitar um cenário de polarização na segunda volta, apostando na terceira via que seria Ciro. Já o eleitor de Alckmin, no centro direita, foi directo para Bolsonaro. Então, num cenário em que Ciro Gomes tivesse sido apoiado directamente pelo PT, o que teria havido era uma pulverização maior desses votos na primeira volta e, quem sabe, um cenário diferente, talvez um PT/Alckmin, mas a eleição teria sempre de ser decidida na segunda volta. Sendo o "anti-lulopetismo" o factor que mais retroalimenta Bolsonaro, como é que o PT nunca fez auto-crítica? Os factos estão revelando que a estratégia do PT para a primeira volta terá sido a da colagem à imagem de Lula, numa tentativa de viabilizar a candidatura de Haddad. Houve, sim, uma transferência significativa dos votos de Lula para Haddad. Mas, evidentemente, não foi uma migração a 100%. Lula tinha 40% das intenções de voto nas sondagens e conseguiu transferir à volta de 25% para Haddad, um número acima da metade do universo eleitoral de que dispunha. Mas essa transferência tinha um limite e esse tecto foi atingido. A estratégia de Hadda para a segunda volta foi a de tentar descolar da imagem de Lula, porque cada vez que Haddad se aproxima de Lula acaba reforçando os votos em Bolsonaro. Esta semana, a estratégia do PT é descolar Haddad de Lula, se é que isso é possível. Mas é a única maneira que o PT tem de tentar enfraquecer a candidatura de Bolsonaro tentar evitar esse efeito tóxico de rejeição a Lula no eleitorado brasileiro.

Na economia, que gestos colocavam o PT mais ao centro? Uma "carta"' de Haddad, como a de Lula em 2002, tranquilizando os investidores? É preciso levar em conta que a situação do Brasil é completamente diferente da de 2002. As sociedade está totalmente polarizada. Um significativa parcela dos quadros políticos mais valiosos do Partido dos Trabalhadores está na cadeia. Veja-se a própria prisão do símbolo máximo do PT: Lula. Este pano de fundo quer dizer que a ala mais radical do partido está muito activa. Um cenário em que Haddad teria autonomia suficiente para colocar o partido mais ao centro, por exemplo, anunciando a possibilidade de ter um ministro das Finanças com características mais à direita, como foi o caso de Lula, em 2002, é um cenário altamente improvável. Haddad também vem fragilizado. Haddad não é um candidato, mas sim o representante de Lula nesta eleição. Haddad não tem o ascendente que Lula tinha no partido sendo o seu líder máximo. Então, nada indicia que Haddad possa fazer esse movimento em direcção ao centro e controlar, pacificando a ala mais radical do PT. Do ponto de vista das propostas económicas, há, à direita, um pacote de medidas liberais e um guru, Paulo Guedes, com Bolsonaro a reconhecer "nada entender de economia"... É bizarro. É que a primeira vez que um candidato tão forte à Presidência da República não participa dos debates. A justificação são os problemas de saúde depois do atentado, mas, mesmo antes de Juíz de Fora, Bolsonaro se recusou completamente a falar de temas económicos. Bolsonaro não é economista, como boa parte dos candidatos habitualmente também não é, mas é a primeira vez que o Brasil tem um candidato que, simplesmente, terceiriza tudo o que tem a dizer de economia para uma terceira pessoa, Paulo Guedes. Especificamente sobre Paulo Guedes, parece ser uma atitude oportunista de Bolsonaro a do convite para ministro das Finanças. O trajecto histórico do parlamentar Jair Messias Bolsonaro não inspira confiança em matéria económica porque numa foi um deputado federal que apoiasse agendas de reformas económicas ortodoxas, muito pelo contrário. Bolsonaro é, então, um proteccionista reconvertido em liberal? Exacto. Essa reconversão a uma visão liberal do mundo da economia parece ser muito mais uma atitude oportunista do que propriamente uma posição susceptível de ser confiável. Mas, admitindo que seja uma reconversão do candidato - algo difícil de acontecer -, o facto é que Paulo Guedes é um economista bem sucedido com algum respeito do mercado, mas não tem nenhuma experiência política. Paulo Guedes nunca integrou um governo e não tem a menor noção de como funciona a máquina pública no Brasil. Nesse contexto, Guedes tem produzido afirmações como, por exemplo, de que vai colocar a zero o défice primário das contas públicas no próximo ano, recorrendo à privatização de algumas empresas públicas, o que é algo completamente irreal porque ele teria de pedir autorização ao Congresso para uma série de passos desse tipo. Além disso, os valores que Paulo Guedes diz obter com as privatizações são completamente irreais, levando em conta o preço estimado desses activos. Bolsonaro reproduziu na rádio um diálogo que terá mantido com o guru economista: "Guedes, você entende de política tanto quanto eu percebo de economia: zero!"... Exacto. Bolsonaro tem reiteradamente criticado Paulo Guedes sobre esse ponto do economista estar a pronunciar-se em público sobre questões que politicamente são muito sensíveis. Assim, Bolsonaro tem repreendido Paulo Guedes como, de resto, dado reprimendas ao seu vice-presidente, o general Mourão, alguém que, do ponto de vista político, tem gerado muito ruído, tem atrapalhado, digamos assim, a campanha. Então, na verdade, temos um candidato de quem ninguém sabe exactamente que projecto económico de governo realmente apresenta. Objectivamente, também não é possível dizer que o PT, representado por Haddad, tenha um projecto claro. O que temos são dois rascunhos de programas de governo com propostas completamente antagónicas: Bolsonaro com ideias marcadamente liberais e o PT com ideias a repetir. Na verdade, são os erros já cometidos com ideias mais heterodoxas, mais de esquerda. Donde, ninguém sabe os que Bolsonaro e Haddad vão fazer, até porque eles evitam discutir os principais temas. Quanto a temas-chave, refiro especificamente a questão da reforma fiscal, a questão mais urgente do Brasil. Neste ponto da reforma fiscal, precisamos discutir com urgência a questão da reforma da Previdência e este tema não é debatido na campanha com seriedade. Na verdade, é uma enorme incógnita o que se vai passar nesta área decisiva e sensível.