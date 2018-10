Da segurança à economia, da saúde à educação. O que propõem Bolsonaro e Haddad?

Os tópicos que apresentamos estão nos programas oficiais de candidatura que são públicos no site do Tribunal Superior Eleitoral. O documento do ex-militar chama-se “Projeto Fénix” e está disponível AQUI. Já as ideias do ex-ministro da Educação de Lula, “O Brasil feliz de novo”, podem ser lidasAQUI.

Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, tem estado afastado do contacto direto com os eleitores desde que foi esfaqueado, ainda antes da primeira volta, durante uma ação de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. O candidato ainda recupera, segundo os médicos, e já disse que não vai a debates televisivos, nem participará em comícios. O militar na reserva, que está na política há 30 anos, tem feito as suas ações de campanha através das redes sociais e com mensagens no WhatsApp (situação que está agora a ser investigada por alegada violação da lei de financiamento empresarial). Nos últimos tempos tem aligeirado o seu discurso, mas algumas das propostas que não estão no programa oficial são polémicas: castração química de violadores ou encerramento do Parlamento, são apenas dois dos tópicos que já defendeu publicamente.

Já Fernando Haddad, de 55 anos, foi ministro da Educação nos governos de Lula e Dilma. Até à primeira volta defendia com unhas e dentes o legado dos governos PT, mas nas últimas semanas tem tentado cortar esse cordão umbilical. Deixou de visitar o ex-Presidente na cadeia, o que fazia todas as segundas-feiras, e mudou os cartazes de campanha, esquecendo a imagem de Lula e eliminando o vermelho, a cor do Partido dos Trabalhadores. A necessitar de recuperar nas sondagens, este advogado de formação tem tentado chamar Bolsonaro para o debate, sem sucesso. Haddad tem a justiça a bater-lhe à porta e está acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, facto que Bolsonaro não deixa esquecer sempre que pode.

As sondagens da Datafolha ou do Ibope, os dois principais institutos do país, dão clara vantagem a Bolsonaro para a segunda volta, de dia 28 de outubro, com valores a rondar os 60% dos votos.

Quem vencer sucede a Michel Temer no palácio do Planalto, toma posse a 1 de janeiro de 2019 e torna-se o 38.º Presidente do Brasil.