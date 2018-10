Exército. Como foi feita a escolha do general “reservado e inteligente”

José Nunes da Fonseca chega, aos 57 anos, ao lugar de Chefe de Estado-Maior do Exército.

O novo homem forte do Exército não tem um trabalho fácil pela frente. Internamente vai ter que unir os militares, já que Rovisco Duarte ficou desgastado depois da exoneração dos cinco comandantes na sequência do assalto aos paióis de Tancos, e posterior demissão de dois generais.

Terá de fazer um esforço para limpar a imagem das Forças Armadas que têm estado sob muita pressão desde a polémica do Colégio Militar, da morte dos comandos e depois do caso de Tancos.

Saiba como se escolhe o Chefe de Estado-Maior do Exército.

Quem escolhe e como começa o processo?



Tudo começa no ministro da Defesa Nacional que vai elencar todos os tenentes-generais de três estrelas do respetivo ramo, estejam ao serviço do exército ou não.

Há tenentes-generais no Estado-Maior das Forças Armadas, tenentes-generais na Guarda Nacional Republicana e no Exército.

O ministro manda chamar aqueles que entende para uma entrevista e durante essa conversa vai-se inteirar dos projetos e ideias dos potenciais candidatos. O governante faz aí a sua escolha.

O que acontece depois?

Esse nome vai ao Conselho Superior do Exército, que é o órgão onde estão os generais do respetivo ramo que validam ou não. De seguida, a escolha é analisada pelo Conselho de Chefes de Estado-Maior, organismo em que juntam o Chefe do Estado-Maior General das Força Aérea, o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e o Vice-Chefe Maior de Estado do Exército.

O nome volta de seguida ao Governo, sendo que é necessário um conselho de Ministros para aprovar o nome.