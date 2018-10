Bruno de Carvalho ouvido no DIAP em relação aos ataques em Alcochete

Veja também:



Bruno de Carvalho deslocou-se esta quinta-feira ao DCIAP, em Lisboa, para dar explicações sobre os ataques na Academia em Alcochete, em maio.

O ex-presidente do Sporting apresentou-se no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) durante a manhã por iniciativa própria, para prestar declarações sobre as agressões que espoletaram as rescisões unilaterais no plantel, mas foi reencaminhado para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), pelo que apenas se espera que seja ouvido ao início da tarde.

Bruno de Carvalho presta declarações no dia seguinte a Bruno Jacinto, antigo oficial de ligação aos adeptos, ter sido ouvido no primeiro inquérito judicial e ter ficado em prisão preventiva.

O advogado de Bruno de Carvalho, José Preto, já se apresentou no DIAP, sem a presença do ex-presidente, e recusou-se a prestar declarações à imprensa.

Bruno Jacinto é a 38ª pessoa em regime de prisão preventiva por um alegado envolvimento nos ataques da academia.



Recorde-se que nove jogadores da equipa principal rescindiram contrato com o Sporting após o sucedido, sendo que apenas Bruno Fernandes, Battaglia e Bas Dost voltaram atrás na decisão.

[Atualizado às 14h08 - Informações recolhidas pelo repórter da Renascença no DIAP]