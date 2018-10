Agressões em Alcochete. Oficial de ligação aos adeptos detido

Foram detidas mais duas pessoas, esta terça-feira, no âmbito da investigação às agressões na Academia de Alcochete. Uma das pessoas é Bruno Jacinto, que até há pouco tempo desempenhava a função de oficial de ligação aos adeptos do Sporting.

Os factos remontam a 15 de maio, quando um grupo de cerca de 40 adeptos encapuzados, alegadamente afetos ao Sporting, invadiram a Academia e agrediram vários membros do plantel e equipa técnica. Explica o "Expresso" que Jacinto terá telefonado ao diretor de operações e responsável pela segurança da Academia às 16h55, apenas 14 minutos antes da invasão, a informar que elementos da Juventude Leonina, principal claque do clube, iam a caminho "para falar com a equipa".

O "CM" acrescenta que Bruno Jacinto, que não estava em Alcochete na altura do crime, nada fez para o evitar e que chegou logo depois e ajudou o grupo de invasores e agressores a escapar, impedindo que fosse preso.

Jacinto e o outro detido serão presentes ao juiz, no Tribunal do Barreiro, para responder por crimes de terrorismo, sequestro, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada e dano com violência. Ambos arriscam prisão preventiva. Para já, há 37 suspeitos nessa situação.