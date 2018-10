Venezuela. Opositor de Maduro morre na sede da polícia

João Lopes

09 out, 2018 Viseu 11:17

Aguardamos comunicados de repúdio do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do PS. E esperamos ver as manifestações de todos os marxistas portugueses, repudiando as atitudes e ações do regime comunista venezuelano, que tomou conta do País e acorrentou a liberdade mas não a fome!