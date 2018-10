Governo ajuda família de lusodescendente assassinado na Venezuela

O Governo português manifestou disponibilidade para ajudar a família do luso-venezuelano assassinado em Caracas.



Em declarações à Renascença, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, que se encontra de visita à Venezuela, explica que já esteve com a família e apresentou condolências.

“Estive em diálogo com a mulher do falecido, a quem transmitidos as condolências em nome do Estado português e manifestámos toda a disponibilidade dos serviços consulares em apoiar esta família”, afirma José Luís Carneiro.

“Trata-se de uma mulher com dois filhos, cujos pais do falecido têm origem em Portugal. Transmitimos-lhe esta mensagem de total disponibilidade para a ajudar neste momento tão dramático na sua vida”, sublinha o secretário de Estado das Comunidades.

Um engenheiro lusodescendente, de 36 anos, foi assassinado em Caracas, no sábado, por vários homens armados e por motivos ainda por precisar.

Segundo o secretário de Estado as informações disponíveis "é de que se terá tratado de uma tentativa de assalto com arma branca".

Segundo o diário “El Universal”, Osmingh José da Silva trabalhava para a empresa Digitel, uma das mais importantes operadoras de telefonia móvel da Venezuela.