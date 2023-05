Para onde corre Cavaco? Ex-Presidente já não tem “ambições políticas”, mas quando intervém faz “mossa”

Mais opiniões

De acordo com contas da Renascença, desde 2016, ano em que deixou Belém, dos treze artigos de opinião que Cavaco Silva assinou – no “Público”, “Expresso” e “Observador” -, quatro foram direcionados ou sobre o Governo de António Costa (um escrito em 2021, três em 2022).

Ou seja, a atenção dada ao Governo por Cavaco Silva tem vindo a aumentar.

Ainda na semana passada, num artigo divulgado pela delegação do PSD no Parlamento Europeu, a propósito do Dia da Europa, exortou o Governo a aproveitar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para assegurar o crescimento do país em vez de atirar dinheiro "para cima dos problemas, sem os resolver".

No Observador, entre quatro artigos de opinião desde 2014, um faz o rescaldo dos resultados das legislativas de 2019 (que Rui Rio perdeu) e outro é um mordaz desafio direcionado a António Costa (publicado a 1 de junho de 2022): “Retirado da vida política ativa mas preservando os meus direitos cívicos, estou certo de que, encerrada a fase da “geringonça”, o seu governo de maioria absoluta fará mais e melhor do que as maiorias de Cavaco Silva.”

No Expresso, de três artigos de opinião, um (publicado a 8 de outubro de 2021) afirma que Costa “não foi capaz” de aproveitar as condições herdadas de Passos.

No Público, de seis artigos de opinião, dois são direcionados a Costa e foram publicados já desde as últimas eleições legislativas. No primeiro, de abril de 2022, aponta que no programa do Governo apresentado à Assembleia da República não se detetam sinais de “um ímpeto reformista”. No segundo, de setembro do mesmo ano, descreve já o Governo como um “conjunto desarticulado e desorientado de ministros desgastados, sem rumo, sem ambição e vontade reformista, um governo à deriva navegando à vista”.

Cronologia de uma ausência política

Geringonça, 2015/19

Durante o período da geringonça, Cavaco Silva esteve praticamente ausente da praça pública. E isto tem uma explicação simples: a primeira legislatura de Costa coincidiu com a escrita das suas memórias do período da presidência.

Em “Quinta-Feira e Outros Dias” (dois volumes), recorde-se, Cavaco não deixou de fazer política nem fugiu a deixar críticas. Aí, relatou a criação da geringonça, a abertura do PCP e do Bloco de Esquerda, e consubstanciou a exigência do acordo por escrito. Descreveu também António Costa como um homem simpático e bem-disposto, de sorriso fácil", "um hábil profissional da política, um artista da arte de nunca dizer não aos pedidos que lhe eram apresentados".

De viva-voz, o antigo Presidente da República, em agosto de 2017, na Universidade de Verão do PSD, atirou à geringonça: a realidade "impõe-se aos governos que querem realizar a revolução socialista", defendeu.

Em setembro de 2018, comentou apenas que via “com estranheza” a saída de Joana Marques Vidal da Procuradoria-Geral da República.

“Sou levado a pensar que esta decisão política de não recondução de Joana Marques Vidal é a mais estranha tomada pelo Governo, que geralmente é conhecido como gerigonça”, disse, em declarações à margem do Digital Business Congress, evento promovido pela Associação para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC).

Governo minoritário, 2019/22

Em dezembro de 2020, numa iniciativa na internet promovida pelo núcleo da Juventude Social-Democrata (JSD) da Maia, Cavaco Silva atacou a esquerda parlamentar, acusando “os outros governos não sociais-democratas” de raramente terem sido “governos com uma perspetiva reformista”. “Não sou capaz de apontar uma reforma significativa levada a cabo pelo governo da geringonça”, disse.

Em março de 2021, numa participação, por videoconferência, na Academia de Formação Política das Mulheres Sociais-Democratas, Cavaco Silva falou sobre a “deterioração da qualidade da democracia a que a geringonça conduziu o país”.

Dois meses depois, numa entrevista ao podcast Défice de Atenção, de estudantes do Católica Lisbon Economics Club, defendeu que o Governo de Costa regia-se “pelos princípios da ilusão fiscal e da dispersão”. E, ainda no mesmo mês, numa declaração enviada por escrito à agência Lusa, tomou uma posição quanto à reforma das Forças Armadas: “um erro grave”, defendeu então.

Maioria absoluta, 2022

Em junho do ano passado, em entrevista à CNN Portugal, afirmou que as políticas seguidas pelo Governo, “e em particular no tempo da geringonça, criarão sérias dificuldades à criação dos sonhos de bem-estar das novas gerações portuguesas”. No mesmo mês, num evento em Fafe, em declarações aos jornalistas, atirou mesmo à retórica de “contas certas” do Governo.

Em novembro, em declarações à Renascença, a propósito da aprovação do diploma da Eutanásia no Parlamento, Cavaco Silva disse que “o modo displicente como alguns dos nossos políticos tratam a retirada da vida a um ser humano é condenável e assustador”.

Já em fevereiro deste ano, num evento da Misericórdia da Figueira da Foz, confessou que apenas não fala mais frequentemente por não querer “atirar achas para a fogueira”.

Em março, após a apresentação do pacote Mais Habitação, defendeu que a crise habitacional que se vive no país "é o resultado do falhanço da política do Governo no domínio da habitação nos últimos sete anos”. Declarações que mereceram pronto remoque de Costa. Chamou-lhe "sábio dos sábios", lembrando que foi Cavaco quem promulgou a lei do arrendamento coercivo num dos mandatos de Passos Coelho.