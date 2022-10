Poupar energia pode sair caro aos comerciantes. “Uma montra apagada é uma montra não olhada”

Na praça do Rossio, o Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa destaca-se pelas luzes a emoldurar a entrada e até um carrossel em funcionamento. A própria montra é em si uma atração, com turistas a parar para ver e tirar fotografias ao cenário circense.

Catarina Alves, chefe de loja desta cadeia, não sabe de cabeça os valores dos gastos energéticos, mas assegura que estão a ser tomadas “todas as medidas recomendadas pelo Governo” no âmbito do Plano de Poupança e Energia 2022-2023.

“Quando a loja está fechada deixamos as luzes todas completamente apagadas e não ligamos as luzes exteriores do prédio”, adianta à Renascença.