​Governo recomenda desligar luzes de Natal à meia-noite e teletrabalho para poupar energia

Desligar as luzes de Natal à meia-noite e teletrabalho são algumas das recomendações do Governo no âmbito do Plano de Poupança de Energia.



As medidas para reduzir os consumos energéticos, em tempo de guerra, escalada da inflação e crise energética, constam de uma resolução do Conselho de Ministros, publicada esta terça-feira, em Diário da República.

O documento recomenda que, de 6 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023, se possa “ajustar os períodos de utilização da iluminação natalícia para o horário entre as 18h00 e as 24h00”.

Outra recomendação passa por "desligar iluminação interior de caráter decorativo de edifícios a partir das 22h00 no período de inverno e a partir das 23h00 no período de verão".



O Governo pede às empresas que recorram ao teletrabalho, sempre que seja viável.

Para a indústria, o executivo aconselha a redução da climatização. É também sugerida a criação de plataformas digitais para monitorizar a poupança de energia.

Já para a generalidade da população, para as habitações particulares, as medidas do governo incidem sobretudo na criação de um programa para a substituição de caldeiras a gás natural.

[em atualização]