Morreu Tina Turner

Tina Turner atuou em Portugal em 1990, no estádio de Alvalade, e 1996, no Estádio do Restelo.

Conhecida pelas suas atuações explosivas ao vivo, Tina Turner ficará para sempre conhecida por músicas como "The Best", "Proud Mary", "Private Dancer" e "What's Love Got to Do With It".

Tina Turner saltou para a ribalta na década de 60 do século passado, em parceria com o marido da altura, Ike Turner, com clássicos como "River Deep" ou "Mountain High".



A cantora separou-se mais tarde de Ike, após anos de maus-tratos e violência doméstica.

Fisicamente agredida, emocionalmente devastada e financeiramente arruinada pelo seu relacionamento de 20 anos com Ike Turner, tornou-se uma superestrela a solo aos 40 anos, numa época em que a maioria dos seus pares estava em declínio.