D. Américo Aguiar diz que nomeação para cardeal é "homenagem à juventude portuguesa"

Não estava a contar com esta decisão do Papa?

Não estava a contar. Eu sei que as pessoas podem achar estranho, mas estas nomeações não são pré-comunicadas a ninguém, com o Papa Francisco. No passado, penso que eram pré-comunicadas. Com o Papa Francisco deixaram de ser. Qualquer um está sujeito a que aquela janela do Palácio Apostólico tenha um anúncio deste género, que me apanhou totalmente de surpresa, mas estou convencido que o que Papa teve no seu coração foram estes jovens, a preparação da Jornada Mundial da Juventude que é indispensável com eles. Acho que o Papa quis deste modo homenageá-los e valorizá-los e fazer ele o que ele diz para nós fazemos: dar aos jovens a possibilidade de serem os protagonistas da história, das suas vidas e acho que esta decisão é muito esse gesto do Papa, não tem nada a ver comigo, com as minhas competências, mas tem muito a ver com esta gente que tem dado até aos limites para que tudo esteja pronto daqui a 23 dias.

Pensou alguma vez que seria cardeal?

Sou cardeal desde o seminário, porque o meu apelido no seminário era “cardeal”. Por isso, só tenho desclassificado nos últimos tempos. Eu sei. O Porto teve um cardeal, o cardeal D. Américo Santos Silva, que faleceu em 1899, e eu chamo-me Américo e por isso, com muita facilidade, aliás, foi o reitor do Seminário na altura, o Dr. Jorge Cunha, que começou a chamar-me cardeal e, a partir daí, fiquei com essa alcunha.

Era um sonho que tinha?

Não, ninguém sonha ser cardeal. Só se não tiver juízo. Acho que no passado muitas destas coisas eram muito protocolares e de estatuto e acho que todos concordamos que, hoje em dia, é tudo menos isso. Aliás, o Papa lembra muito que o vermelho não é para ser mais vistoso e pavoneador, mas é o símbolo do sangue e do testemunho do Cristo vivo e eu tenho plena consciência de que nos últimos anos o quanto isso é verdade.

Vai ser com muito orgulho que vai usar esse vermelho?

Agora tenho um problema, é que eu converti-me há pouco tempo do Benfica ao Porto, mas não há vestes azuis, portanto, não sei como vai ser.

Quais vão ser as responsabilidades a partir de setembro?

Eu não sei de nada além daquilo que vocês ouviram. Não sei nada.