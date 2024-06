Filme das eleições europeias. Vota, conta e volta (quase) tudo ao mesmo. Menos para o Chega

E a toalha no chão…

O PAN foi o primeiro a atirar a toalha ao chão. Perante as projeções das televisões, o dirigente Ernesto Sampaio deu logo como certa a derrota de Pedro Fidalgo Marques. “Não estamos satisfeitos com a não eleição do Pedro Fidalgo Marques ao Parlamento Europeu”, disse. (O partido de Inês Sousa Real não conseguiu repetir o feito de 2019.)

O Livre - um dos grandes vencedores das legislativas - ainda teve esperanças. Rui Tavares disse que as probabilidades estavam do lado de Francisco Paupério. "Será o primeiro eurodeputado do Livre. As probabilidades são boas, mas vamos guardar os comentários para o fim", afirmou.

O Bloco de Esquerda, por Fabian Figueiredo, evitou comprometer-se. Mas disse: “No final desta noite iremos celebrar.”

A CDU foi igualmente cautelosa. João Oliveira evitou a todo o custo “pôr-se fora de pé”, antecipar se ia ou não para Bruxelas.

As vitórias subjetivas

Foi preciso esperar quase até ao último voto estar contado, para algumas das dúvidas eleitorais da noite serem clarificadas.

Às 22h00, quando a contagem se tornou pública, o impasse das projeções confirmou-se: PS e AD taco a taco, Chega e IL na disputa pelo terceiro lugar. Livre, BE e CDU em risco de não elegerem.

Catarina Martins, cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda, foi a primeira a reagir aos resultados. E confirmou a sua própria eleição. Sem fugir a ilações nacionais, Mariana Mortágua fez questão de sublinhar a “derrota da extrema-direita [do Chega] face às legislativas”.

Com João Oliveira, da CDU, aconteceu o mesmo. "A voz do povo continuará a fazer-se ouvir com a voz distintiva da CDU", disse.

A noite do Livre foi mais “triste”. Apesar de ter quase 4% dos votos, não conseguiu eleger Francisco Paupério.

“É uma noite triste para o Livre. Valorizamos o que conseguimos, mas há também frustração por não conseguir a eleição e uma derrota em que o Livre, com um resultado muito perto dos 4%, não consegue eleger”, lamentou Rui Tavares.

E lembrou: “É o tipo de resultado que, em qualquer cenário normal, nos permitiria estar aqui a fazer a festa. Infelizmente não estamos. É uma noite em que o Livre perde as eleições e eu quero assumir essa derrota.”