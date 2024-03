Os temas que ficaram de fora da campanha depois de mais de um mês na estrada

A Renascença foi falar com especialistas das áreas excluídas dos discursos dos líderes partidários para perceber o porquê e os riscos de estes assuntos se manterem como “buracos negros” no discurso político.

Faltam bebés e falta vontade de falar disso

O presidente da Associação Portuguesa de Demografia, Paulo Machado, concorda que o tema ficou excluído apesar de até ter uma presença importante nos programas dos partidos com assento parlamentar. Ainda assim, diz que nesses documentos é melhor o “diagnóstico do que as soluções apresentadas”.

A razão para este tema não ganhar relevância na discussão política pré-eleições é justificada “com o facto de na campanha se discutir a espuma dos dias”. “É o diz que disse, e o que o outro disse, e o que vai fazer ou deixou de fazer. E, portanto, as questões programáticas ou parte dessas questões programáticas como a demografia ficam para trás”, afirma Paulo Machado.

O especialista diz que desta forma a discussão não chega às pessoas, uma vez que a maioria não lê os programas “porque são muito grandes”. No entanto, salienta que nesta área é na AD que vê um maior esforço para criar políticas com “um programa bem detalhado”. Isto ao contrário do PS, em que, segundo Paulo Machado, o tema quase desaparece por oposição a 2022 em que tinha sido uma prioridade.