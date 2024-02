​Vila de Rei. O concelho que mais vota e onde o autarca joga na equipa de futebol

“O espírito de comunidade é muito mais vincado nos meios pequenos, onde todos se conhecem, onde o espírito de vizinho está bem patente”, descreve. E há um efeito de contágio. “A própria comunidade tem a curiosidade e as pessoas perguntam: 'Já foste votar?'”

Um espírito de vila, em Vila de Rei, que ajuda a subir os níveis de participação. Mas há mais razões para que a população se sinta perto da política. Paulo César, vice-presidente da autarquia, joga futebol no Vilarregense, o clube da terra.

“Jogo lá quase desde a fundação, com muito orgulho, é um clube que me diz muito. É, de facto, muito bonito, jogar com o meu filho mais velho e com o meu filho mais novo”, responde. Na verdade, foi denunciado por uma das pessoas que falou com a Renascença.

Admite que é uma “ligação à comunidade” e diz que essa é a sua “forma de estar na política”.

“Eu não vejo outra forma de exercer estes cargos sem ser assim, estando próximo das pessoas que me elegem. Eu não gosto de barreiras, as pessoas têm o meu número de telefone, se precisarem de alguma coisa ligam-me”, garante.

Conta que antes de receber a Renascença tinha estado a falar com o pai de uma pessoa que se vai casar em Vila de Rei e precisa de cadeiras para o casamento. “Eu tentei ajudar, a autarquia não pode ajudar, mas eu posso dar contactos de associações para ajudar estas pessoas”, exemplifica.

Apesar de garantir que “não anda atrás de rankings”, assume que ser o concelho que mais votou em 2022 o deixa “orgulhoso”.

“O que nos move é que as pessoas participem e que consigamos educar os mais novos. É preciso uma aldeia para educar uma criança, é muito assim que vivemos o nosso dia-a-dia”, resume satisfeito.