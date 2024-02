IL “entalada” e a perder gás desde que Rui Rocha é líder

À esquerda, Mariana Mortágua também se estreia na liderança do BE. Apesar de ser a mais jovem entre os líderes, é conhecida desde a comissão parlamentar de inquérito à gestão do BES e do GES. O agregador da Renascença tem colocado o Bloco consistentemente acima do resultado de 2022 (4,4%) - desde que Mortágua é líder, o valor mais baixo do BE foi 5,3%, tendo atingido um pico de 9,2% nas sondagens após a crise política de novembro.

O PCP também tem um novo líder, mas já desde novembro de 2022. As intenções de voto na CDU - a tradicional coligação do PCP com Os Verdes - têm superado apenas brevemente os 5% das intenções, e agora cifram-se em 3%, abaixo do resultado das anteriores legislativas.

PAN, Livre e Chega mantêm as lideranças que tinham em 2022. Contudo, enquanto Inês Sousa Real e Rui Tavares querem passar a ter grupos parlamentares, André Ventura terá poucas dúvidas de que vai ter mais deputados depois de 10 de março. O partido de extrema-direita cresceu 10,5 pontos percentuais na Sondagem das Sondagens desde 30 de janeiro de 2022.