PS “firme” após a crise política. Toda a AD não é maior que a soma de PSD e CDS

Jovens castigaram o PS, mais velhos mantêm confiança

Para que os socialistas aumentassem a vantagem para o PSD, em muito contribuíram os maiores de 35 anos. Numa análise anterior, aplicando o mesmo método da Sondagem das Sondagens, a Renascença revelou que o PS reuniu, no final do ano passado, 33,2% das estimativas de intenção de voto, enquanto o PSD encontrava-se com 27,6%.

Esta percentagem subiu 2,1 pontos percentuais desde a queda do Governo, dentro de uma faixa etária que representou, nas últimas eleições, 85% do eleitorado do PS, segundo um estudo pós-eleitoral realizado pelo ISCTE.

A mesma investigação sobre as legislativas de 2022 refere também que, enquanto metade da faixa etária com mais de 55 anos votou no PS, também metade dos votos do PS vieram de maiores de 55 anos.

O partido teve também uma das mais altas percentagens de votantes que decidiram o seu voto mais de um mês antes das eleições: 80%.

Ao mesmo tempo, e entre os jovens com idades dos 18 aos 34 anos, o PS caiu quase cinco pontos percentuais, para 15,2%, quando tinha 19,8% antes da queda do Governo.

Nas últimas eleições, o PS teve 23% dos votos dentro desta faixa etária, o que representou apenas 15% do eleitorado do partido.