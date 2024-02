Caso das gémeas tirou Lacerda Sales das listas do PS? Ninguém lhe explicou, ele também não perguntou

Gostava de ouvir a sua opinião, inclusivamente, sobre a lista do Partido Socialista por Leiria. O "número 1" é também o líder parlamentar do PS. Mas o senhor é uma figura importante do PS Leiria. Há outros nomes indicados pela Federação para esses lugares.

Tive a honra de encabeçar uma lista excelente na última eleição há dois anos. Foi a única vez em que o Partido Socialista ganhou em Leiria, com uma lista que me pareceu excelente. Fizemos um trabalho e uma campanha excelentes, onde de facto tudo nos correu bem. Ganhámos com quase 3.000 votos de vantagem sobre o PSD, que era um crónico vencedor no distrito de Leiria.

No caso destas listas, o que dita a sua excelência ou a sua qualidade são os resultados. Por isso, com a mesma serenidade de sempre, devemos aguardar os resultados. O que posso dizer é o que eu desejo. Tivemos cinco deputados e desejo sinceramente que esta lista tenha pelo menos tão bons resultados e, se possível, melhores até do que aqueles que nós tivemos há dois anos.

Se assim for, dar-lhes-ei os parabéns e, neste momento, o que mais posso fazer é desejar felicidades à lista, esperando que obtenham esses esses resultados. Com muito orgulho e honra, remeto-me a uma posição de militante de base.

Em muitos casos, observamos que os processos se arrastam, quer nas investigações internas, como nas investigações judiciais. Teme que não haja uma conclusão em breve e que se adie o andamento de um processo cuja clarificação, presumo, é do seu interesse?

Com certeza. Já lhe disse que não me sinto responsável e que estou de consciência perfeitamente tranquila e, portanto, seria garantidamente do meu interesse que seja o mais rápido e o mais célere possível.

Não gosto de comparar processos, mas estamos a falar de um caso que tem a ver com a vida de duas crianças. Seja em que processo for, parece-me que deve decorrer o mais rapidamente possível. Mas também reconheço - e conheço bem os tempos da justiça, da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e do Ministério Público - que muitas vezes também as dificuldades de meios que as próprias instituições têm fazem com que esses processos se arrastem.

A única coisa que posso e devo fazer é respeitar os tempos da justiça, sempre com aquele princípio da separação de poderes, respeitando as decisões e os tempos da própria justiça.

Foi notificado para ser ouvido noutra instância que não a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS)?

Não, não fui notificado. Em relação à IGAS, fui notificado e respondi há cerca de 15 dias. Não me parece que seja ainda muito tempo. Mas admito que para quem está envolvido seria bom que se pudesse dar conclusão a este processo o mais rapidamente possível. Mas também admito que tenham os seus tempos próprios e, portanto, há que saber esperar esses tempos.