Augusto Santos Silva, o político que gostava de malhar na direita passou a árbitro do Parlamento

O político e ex-ministro socialista, que em tempos afirmou que gostava de “malhar na direita” e que, no ano passado, disse esperar que o PS o deixasse voltar à vida de académica, na Faculdade de Economia do Porto, para aí terminar a carreira, vai passar a ocupar o lugar de “árbitro” na Assembleia da República. Ou seja, a reforma da vida política foi adiada – pelo menos, por mais quatro anos.

Conforme esperado, Augusto Santos Silva foi eleito esta quarta-feira, dia em que marca o arranque do novo ciclo legislativo, presidente da Assembleia República, sucedendo a Eduardo Ferro Rodrigues. Entre 2015 e 2022, ocupou o lugar de ministro dos Negócios Estrangeiros nos executivos de António Costa, tendo desempenhado, em vários momentos, o papel de “número dois” do Governo.

Apesar de ter sinalizado a intenção de partir para outras paragens, Santos Silva foi “pulled back in”. “Em 2026, farei 70 anos. Nessa altura, jubilar-me-ei. E espero que pelo menos me deixem ir dar a última aula à faculdade. Até lá, temos muito tempo”, disse, em entrevista à Renascença e ao “Público”, ainda no início deste mês.

Político desde o início dos anos 90, momento em que se filiou no PS, Santos Silva é uma das figuras com mais peso e preponderância dentro do partido socialista. Aliás, é o governante que mais anos ocupou em funções executivas desde 1974: 15 anos, ao todo. Ainda assim, há poucos dias, afirmava não ser um “político profissional”. “Sou um professor universitário que nunca abdicou de intervenção política.”

“A minha vida profissional nunca dependeu da minha vida política e a minha vida política nunca foi condicionada pela minha vida profissional. Nunca tive um emprego em função da minha filiação política e nunca o meu emprego me impediu de realizar a minha atividade política”, disse o licenciado em História pela Universidade do Porto e doutorado em Sociologia pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

De acordo com o seu currículo oficial, Santos Silva “nasceu no Porto, em 1956, é casado, pai de três filhos e avô de (por enquanto) três netos”. É religioso, mas não é católico. E a personalidade portuguesa que mais o influencia do ponto de vista político não é nenhum dos governantes com que trabalhou. É sim a ex-primeira-ministra socialista Maria de Lurdes Pintasilgo.