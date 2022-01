Rui Rio. Palavras de Santos Silva são “civilizadas” e “ajudam à governabilidade”

Veja também:

Rio concorda com Augusto Santos Silva sobre um eventual acordo de cavalheiros entre PS e PSD após as legislativas.

“Eu acho que essa declaração do ministro Santos Silva é positiva, civilizada e que ajuda francamente à governabilidade”, afirmou o presidente do PSD nesta sexta-feira, recordando que as palavras “do atual ministro dos Negócios Estrangeiros vêm no sentido daquilo que eu próprio tenho vindo a dizer”.

“Se a questão do PS é o Chega estar fora da equação, isso estou eu a dizer desde sempre que está”, reforçou no dia em que as sondagens apontam para uma maioria de direita no Parlamento contando com o partido de André Ventura.

À margem de uma visita à Liga dos Bombeiros Portugueses, em Lisboa, Rio defendeu que o Presidente da República deve chamar para formar Governo o líder do partido mais votado nas eleições de domingo.