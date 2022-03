Augusto Santos Silva admite “servir o país”, inclusive no Parlamento. “Onde seja necessário”

O chefe da diplomacia portuguesa considera que a União Europeia (UE) está mais unida do que nunca e que o momento deve ser aproveitado para se avançar com um mecanismo comum de apoio aos refugiados, uma vez que os países do grupo de Visegrado mudaram de posição. Em entrevista à Renascença e ao jornal 'Público', Santos Silva é, no entanto, evasivo quando questionado sobre se há ou não oligarcas russos alvo de sanções com contas congeladas em Portugal, remetendo para o Banco de Portugal.



Quantos portugueses estão neste momento na Ucrânia e quantos deles querem regressar? E ainda é possível ir buscá-los ou a situação já está tão degradada que não é possível fazê-los deslocar?

Ainda há algumas, poucas, dezenas de portugueses na Ucrânia que desejam sair. Temos feito esse apoio e fá-lo-emos enquanto for necessário. As condições de segurança no terreno agravaram-se substancialmente mas tentaremos apoiar toda a gente que precisa sair. A grande maioria de cidadãos nacionais que estão registados diz-nos que quer ficar porque são luso-ucranianos, ou seja, estão na sua terra e a defender a sua pátria.

E na Rússia? Com o espaço aéreo fechado houve algum pedido de portugueses para serem repatriados? Quantos é que lá estão?

Sim, alguns têm regressado, designadamente os portugueses que estão lá temporariamente. A embaixada está atenta. Temos registado consularmente cerca de 330 portugueses a viver na Rússia. Já estamos a recomendar vivamente que as pessoas não se desloquem para a Rússia e estamos a examinar a evolução das condições de segurança na Rússia.

Ainda não há recomendação para que saiam?

A Direção-Geral de Política Externa ia hoje [quarta-feira] fazer a consulta à nossa embaixadora em Moscovo para saber se íamos evoluir já nas recomendações.

É muito importante que mantenhamos a unidade

A Ucrânia fez o pedido oficial de integração na UE. Que posição irá Portugal defender?

A Comissão Europeia tem agora de produzir um parecer. Portugal formará a sua opinião procurando a máxima concertação possível dentro da UE. Para nós, é muito importante que mantenhamos a unidade porque a unidade da UE tal como a da NATO têm sido a principal barreira à agressão russa e o principal apoio à Ucrânia. É preciso nunca perder de vista a urgência de hoje que é parar a agressão russa. A urgência de amanhã será apoiar a reconstrução da Ucrânia.

Conceder um estatuto especial para a Ucrânia não ajudaria a parar a agressão?

A Ucrânia é um dos seis países que fazem parte da parceria oriental da UE e um dos três que tem acordos de associação com a UE. Uma forma de dar um sinal político e de apoio que a gravidade da situação exige seria rever já, para aprofundar, este acordo de associação que tem uma componente política e económica. Esse acordo pode ser modernizado e aprofundado. É um processo que demora muito menos tempo do que o processo de candidatura. Mesmo que sejamos rápidos a atribuir o estatuto de país candidato à Ucrânia, o processo de adesão demora anos.

A Ucrânia apresentou queixa no TPI por crimes de guerra. Portugal apoia essa queixa?

Portugal registou com muito agrado a posição do procurador-geral do TPI no sentido de investigar eventuais crimes de guerra, contra a humanidade e outros crimes tipificados no Estatuto de Roma que criou o TPI. Antes desta entrevista, falava com os serviços jurídicos do MNE para apurar que iniciativa se está a formar entre os países próximos de Portugal no sentido de apoiar essa iniciativa do procurador-geral.