IRS, IRC, taxa única e fim de isenções. O que prometem os partidos sobre impostos

CDS - Apoios à natalidade



Para apoiar a natalidade, os centristas querem estabelecer, a partir do segundo filho, a descida de um escalão na tabela de IRS por cada filho adicional. O CDS aponta também para isenções a nível da habitação, como a isenção integral de impostos na compra da primeira habitação, a devolução a inquilinos até 35 anos do imposto sobre a renda suportado pelo proprietário do imóvel e a dedução integral, em sede do IRS, do valor investido em contas Poupança Habitação.

A nível do IVA, o compromisso eleitoral do partido quer situar a tauromaquia nos 6% e reverter o limite de idade de entrada. Já na Economia Circular, quer o IVA à taxa reduzida para todos os produtos que valorizem resíduos.

Para as empresas, o CDS quer benefícios fiscais à contratação no setor primário, fixar a taxa única de IRC em 19% e reduzi-la, progressivamente, até aos 15%, ao longo da legislatura e isentar de IRC empresas que reinvistam a totalidade do lucro.



Os centristas dizem querer acabar com a "escravatura fiscal" e reduzir escalões e taxas de IRS e eliminar todas as taxas "às quais não corresponda um efetivo serviço público".

Livre - Taxar criptomoedas

O Livre quer introduzir um imposto sucessório para grandes heranças, da taxação sobre as transações financeiras, da taxação das emissões de carbono e da produção de resíduos, da regulação e taxação de criptomoedas. O partido quer também uma a justa taxação das grandes empresas tecnológicas e digitais que, graças a práticas de “engenharia fiscal”, evitam pagar impostos nos países onde geram os seus lucros, dando o exemplo da Apple.

O programa encabeçado por Rui Tavares aponta para a reformulação o cálculo do IMI para reduzir a carga fiscal de cidadãos e famílias e incentivo ao arrendamento de longa duração, por alargamento dos critérios para isenção do pagamento de IMI no caso de habitação permanente ou de imóveis com contratos de arrendamento de longa duração.

Do ponto de vista energético, o Livre pretende criar uma taxa universal sobre o carbono, no quadro de uma reforma fiscal ambiental. O partido promete também reduzir o escalão do IVA de 23% para 6% em todos serviços essenciais de fornecimento de energia, atribuir uma taxa de IVA de 6% para todos os equipamentos que permitam aumentar a eficiência no consumo de água e reduzir o escalão do IVA de 23% para 6% nos serviços veterinários e na alimentação para animais de companhia.