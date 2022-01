António Costa à Renascença. "É possível ir mais além dos 900 euros" de salário mínimo

Veja também:

O salário mínimo nacional (SMN) pode ir além dos 900 euros prometidos pelo Partido Socialista no seu programa eleitoral até 2026, afirma em entrevista à Renascença o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa.

"Sim, é possível ir mais além. Tenho encontrado uma atitude positiva por parte dos empresários", afirma o recandidato a chefe do Governo nas eleições de 30 de janeiro.

António Costa considera que a melhoria dos salários dos portugueses é determinante para evitar a emigração dos jovens e é um dos pontos que separa o PS do PSD.

"Se pudermos ir mais além, vamos mais além. É importante para reter as novas gerações em Portugal, não podemos desperdiçar a geração mais qualificada que temos. Isso significa melhores salários e melhor gestão da vida de trabalho. Digo isto não só como ministro, mas também como pai", declarou o líder socialista em entrevista à Renascença.



António Costa deixa também a porta aberta a conversações com todos os partidos, à exceção do Chega, após as eleições de 30 de janeiro “Depois do aconteceu, não posso dizer que geringonça seja a única solução”, frisou.



O líder do PS e atual primeiro-ministro acredita que pode ter o Orçamento do Estado (OE) para 2022 em vigor em abril, caso seja reeleito, mas alerta que o mesmo pode não acontecer em caso de derrota.



