PS promete aumentar salário mínimo para 900 euros

O programa eleitoral do Partido Socialista, para as legislativas de 30 de janeiro, define como prioridade aumentar o salário mínimo nacional para 900 euros e o rendimento médio por trabalhador em 20% até ao final da legislatura, em 2026.

O secretário-geral do PS, António Costa, elencou um conjunto de 12 prioridades e linhas gerais que o partido vai apresentar aos portugueses, bem como o conjunto de medidas se o PS vencer as eleições e formar Governo.

Além do aumento do salário mínimo nacional e do rendimento médio dos trabalhadores até 2026, António Costa abre a porta à semana de trabalho de quatro dias e a um referendo à regionalização.

O PS pretende também “construir ou modernizar” 100 unidades de cuidados de saúde primários até 2026 e garantir que as unidades de saúde familiar cobrem 80% da população na próxima legislatura.



Doze prioridades do PS para os próximo quatro anos

1. Convergir entre 2021 e 2026. Crescer por ano em média 0,5 p.p. acima da média da UE27 e 1 p.p. acima da média da zona euro;

2. Manter as contas públicas certas. Reduzir, no mínimo, até 2026, o peso da dívida pública no PIB para valores inferiores a 110%;

3. Alterar o regime de recrutamento, introduzindo fatores de estabilidade reforçada no acesso à carreira de professor;

4. Prosseguir o trabalho de revisão e generalização do modelo das unidades de saúde familiar, garantindo que elas cobrem 80% da população na próxima legislatura;

5. Garantir a visitação domiciliária pelos cuidados de saúde primários dos residentes em estruturas para idosos;

6. Aumentar, até 2026, para 80% o peso das energias renováveis na produção de eletricidade, antecipando em 4 anos a meta estabelecida;

7. Creches gratuitas, de forma progressiva, até 2024;

8. Aprovar as alterações legislativas para a Agenda do Trabalho Digno na Assembleia da República até julho;

9. Discutir novas formas de equilíbrio dos tempos de trabalho, incluindo a ponderação de aplicabilidade em diferentes setores das semanas de quatro dias;

10. Aumentar até 2026 o peso das remunerações no PIB em 3 pontos percentuais para atingir o valor médio da União Europeia – aumentar o rendimento médio por trabalhador em 20% entre 2022 e 2026;

11. Apoiar, até 2026, 30 mil jovens em cursos profissionais nas áreas emergentes e na formação superior nas áreas STEAM (Ciências, Tecnologias, Engenharias, Artes e Matemática);

12. Aumentar em 25% face a 2017 o número de empresas nacionais exportadoras para atingir um volume de exportações equivalente a 53% do PIB em 203





[em atualização]