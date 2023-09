Crise na habitação pressiona colocação de funcionários públicos em Lisboa e Porto

Em muitos casos, estamos a falar de funções e profissões em que os salários são inferiores a mil euros, e os gastos com habitação podem atingir mais de metade do rendimento líquido. As propostas de soluções de bastonários e líderes sindicais, com pequenas variações, são de pôr o Governo a subsidiar as rendas dos deslocados.

O acesso à habitação é considerado quase transversalmente na sociedade como o problema estrutural mais grave do país neste momento, sendo que a aprovação do plano do Governo “Mais Habitação”, que visa resolver algumas das carências do setor, continua envolto numa tensão entre Belém e São Bento, com trocas de farpas entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.

Um novo debate parlamentar ao pacote do Governo está já marcado para 21 de setembro.

Enquanto isso, os dados do site Idealista, especialista no mercado imobiliário, mostram subidas de preços de arrendamento de um quarto no Porto e em Lisboa entre os 20 e os 30%. Na Invicta, a média é de 400 euros, e na capital o valor ascende aos 500 euros.

Hospitais em dificuldades

Na área da saúde, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, diz que, neste momento, “temos rendas cujo valor é superior ao que o enfermeiro ganha”.