O Parlamento vai reapreciar o decreto vetado pelo Presidente da República com medidas sobre habitação no dia 21 de setembro e agendou o regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro para 27 do mesmo mês.

Estes agendamentos foram feitos hoje na reunião da conferência de líderes parlamentares, que durou cerca de duas horas e meia.

[em atualização]