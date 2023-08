Um vestido de faturas, tricot e muitos bancos. Tudo para ver o Papa em Belém

Foram horas de espera por um instante fugaz, um vislumbre distante do Papa Francisco, acabado de chegar a Portugal. Mas, para Carolina Sousa, valeu a pena. “Para católicos ou não católicos, o Papa é uma figura a quem ninguém fica indiferente. Presenciar este momento é presenciar História a acontecer”, diz.

A jovem de 22 anos não podia ter deixado passar a sua oportunidade – a única em todos os dias da Jornada Mundial da Juventude, pois está a trabalhar – de tentar ver o líder da Igreja Católica.

Às 6h30 da manhã, ou seja, mais de três horas antes da chegada prevista do Papa Francisco ao Palácio de Belém, já estava na Praça Afonso de Albuquerque a marcar lugar.

“Por experiência pessoal, na [JMJ em Cracóvia] Polónia, vi-o numa fração de segundos numa passagem também de carro. Portanto, optei por vir para aqui para a fachada principal, para ver melhor”, conta.

Para conseguir um lugar com boa vista, Carolina acordou às 4h30 da manhã. E teve de convencer a mãe a acompanhá-la.

A última noite foi “uma pequena sesta”, diz Cristina Ferreira, mãe da jovem, à Renascença. “Foi a filha que quis trazer a mãe a ver a Jornada, que eu nunca participei [numa]. E sábado ainda vou a Fátima.”

Vindos de todos os cantos do mundo, milhares de peregrinos tiveram, esta quarta-feira, a mesma iniciativa que Carolina e Cristina.

Ainda com o sol envergonhado no céu, acorreram a Belém para tentar ver o Papa. Muitos trouxeram bancos – para ajudar as pernas, no processo de espera. Outros foram mais criativos.

Teresinha António, 84 anos, veio de Minas Gerais, Belo Horizonte, à procura de uma oportunidade de pôr os olhos no Papa. Sentada num banco desdobrável, às 7 da manhã, junto às grades que delimitavam a área de segurança, aguardava pacientemente pela chegada do Papa Francisco. E tricotava, para “passar o tempo”.

“Assim que soube que ele estava aqui, arrumei [viagem] rápido para pode vir. E estou gostando”, diz a idosa, com uma bandelete de missangas, com a bandeira do Brasil. “Acompanho muito ele pela televisão, queria ver pessoalmente.”