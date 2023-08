Jovem croata internado com lesão grave após mergulho

Um jovem peregrino croata de 21 anos está internado desde terça-feira no Hospital Santa Maria, em Lisboa, com uma lesão grave na sequência de um mergulho na praia, disse esta quarta-feira à Lusa uma fonte hospitalar.

Segundo a mesma fonte, as próximas 48 horas são cruciais para saber se o jovem fica tetraplégico na sequência do acidente.

Além deste jovem, recorreram às urgências do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, 29 peregrinos, 21 dos quais à urgência central e oito à urgência pediátrica (até aos 18 anos), entre as 08:00 de terça-feira, primeiro dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e as 08:00 desta quarta-feira.

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (que engloba, entre outros, os hospitais São José e D. Estefânia) registaram um aumento de 12% na procura das urgências relativamente à media das três anteriores semanas, segundo dados avançados à agência Lusa.