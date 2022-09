IPMA avisou, “mas estava tudo tão seco que para o fogo é palha”

E isto são as alterações climáticas?!

Sim, se bem que eu prefiro chamar-lhe mudança climática, que é a tradução portuguesa do “climate change”. Vamos passar de um clima para o outro. Mas, atenção, nós vamos passar de um clima para o outro se conseguirmos controlar as emissões de CO2, porque se não as conseguirmos controlar – que é o que está a acontecer agora – nós vamos passando sucessivamente de um clima para o outro, para outro, para o outro, para o outro.

Portanto, pararmos esta mudança num sítio qualquer exige estacionar pelo menos as emissões de CO2. Há muita declaração de intenção, muitos desejos, mas o teste do algodão não engana, os equipamentos não mentem, a concentração de CO2 na atmosfera continua a subir.

E uma das consequências é a seca, o que para Portugal é um dos maiores problemas.

Sem dúvida. Um dos fatores que está por trás dos incêndios, é a seca, e esse é um problema estrutural porque tem a ver com a forma como funciona a atmosfera. E portanto, a seca acaba por ser um risco coletivo estrutural maior do que os incêndios florestais. Nos incêndios podemos muscular o combate ou desenvolver ações de reorganização do território, e isso está nas nossas mãos, mas no caso da seca, francamente, não está nas nossas mãos.

E como é que está a nossa seca?

Esta semana (depressão Danielle) trouxe precipitação na ordem dos 20 a 30 milímetros na totalidade do território, o que é fantástico.

Nós precisamos desesperadamente desta água. Chegámos muito perto do fim da capacidade de armazenamento. Passamos por uma situação extrema. Não sei se as pessoas compreenderam o enorme esforço que foi feito pelos gestores da água, pelas autarquias, por todas as entidades que gerem o abastecimento de água, tanto para as pessoas como para a agricultura. O esforço foi titânico. Não sei se a maioria das pessoas percebeu isto, porque continuaram a abrir e a fechar a torneira com a mesma desfaçatez.

Para quem, como eu, está sempre a ver os números, ver que se continua a regar relva durante o dia em cidades, para efeitos apenas de vaidade e de exibição, é realmente um bocadinho avassalador.

Falemos da avaliação de risco, enquanto ajuda ao combate. Que informações é que o IPMA fornece ao sistema?

O IPMA é apenas o polo nacional de uma rede mundial que segue o planeta em todas as suas áreas. E trabalhamos de uma forma completamente transparente, e, nos anos mais recentes, também de uma forma completamente aberta. O que nós sabemos, transmitimos. Toda a informação que damos aos decisores políticos, também damos aos cidadãos. Isso é palavra de honra.

Fornecemos previsões: de precipitação, de temperatura, de humidade - em todos os parâmetros. E devo dizer que nos últimos dois anos, a capacidade que todos os atores têm para usar informação técnica complexa, tem aumentado de forma fantástica.

Em 2017, por exemplo, os atores estavam essencialmente preocupados em saber se ia chover amanhã ou depois, e agora temos essas organizações capazes de gerir coisas como o perfil vertical do vento, a altura da camada limite, índices de instabilidade, toda a parafernália que a ciência e a investigação têm criado nos últimos anos, é hoje em dia usada por esses atores.