Serra da Estrela 29 mil hectares depois

O pulmão ardeu, ficou negro. E as cinzas que pintam a paisagem são um problema a longo prazo. Este verão, entre novas ignições e reacendimentos, as chamas consumiram perto de 25% do Parque Natural da Serra da Estrela. Eis o retrato de uma catástrofe ambiental vista por quem lá mora e terá que conviver com o que sobra do fogo.