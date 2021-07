Portugal é "hotspot" para impacto das alterações climáticas

Uma onda de calor intensa está a provocar temperaturas elevadas e extremas nos Estados Unidos e no Canadá, especialmente na zona Nordeste do Oceano Pacífico. Foram registadas quase 50 graus em zonas tipicamente frias e já houve quase 500 pessoas mortes repentinas devido ao calor.

Em entrevista à Renascença, Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), argumenta que esta mudança climática é "provocada por algumas atividades humanas, sobretudo pelas emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera, em particular do dióxido de carbono, que é produzido na combustão dos combustíveis fósseis" (no carvão, do petróleo e do gás natural).

Como tal, o fenómeno na América do Norte - um anticiclone ligado "a tempos secos, que conduz a uma maior probabilidade maior de ondas de calor" - não devia surgir como surpresa para ninguém, tendo em conta o impacto acumulado das alterações climáticas e, especialmente, da emissão de gases com efeito de estufa.