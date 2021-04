Lei Europeia do Clima. “Mais um compromisso concretizado”, diz Costa

O primeiro-ministro saúda, nesta quarta-feira, o acordo político provisório alcançado na União Europeia sobre as emissões de gases com efeito de estufa.

No Twitter, António Costa afirma que o acordo “é um sinal inequívoco da determinação da UE no combate às alterações climáticas e um bom presságio para a Cimeira do Clima do dia 22”.