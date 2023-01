E a história dos EUA repete-se no Brasil? Quatro pontos para perceber as semelhanças e diferenças

Veja também:

É difícil não ter a sensação de deja vu. A invasão, este domingo, do Congresso, do Palácio do Planalto (a sede do governo brasileiro) e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, por apoiantes de Jair Bolsonaro, é, em mais do que um sentido, uma réplica do que se sucedeu, a 6 de janeiro de 2021, no capitólio, nos EUA.

Passaram dois anos e dois dias desde a tragédia norte-americana. Agora, chegou a vez da tragédia brasileira. E o resultado é semelhante.

Porventura, um dos protagonistas e “atiçadores” do ataque em solo norte-americano, Steve Bannon, estará também envolvido no caos no Brasil. Mas vamos por pontos, porque também há diferenças importantes.

1.Uma invasão tardia

Olhando para o calendário eleitoral, a invasão do capitólio nos EUA ocorreu num momento muito diferente da do Brasil. Os apoiantes de Trump acorreram a Washington no dia em que o resultado das eleições presidenciais ia ser reconfirmado e certificado, Biden ainda nem tinha tomado posse.

A invasão dos seguidores de Jair Bolsonaro ocorre num momento muito mais tardio no calendário. Lula da Silva tomou posse como Presidente do Brasil há uma semana e Jair Bolsonaro está fora do país. Aliás, está na Flórida, nos Estados Unidos da América.