“Limpámos os campos de minas e mísseis e já estão semeados”. Como o agronegócio ucraniano resiste à guerra

Como funciona a ligação entre empresas ucranianas no plano humanitário?

A nossa empresa Astarta-Kyiv e a Fundação de solidariedade "Believe in Yourself" criaram o projeto humanitário “Common Help UA”. Mais de 15 parceiros doadores ucranianos e estrangeiros juntaram-se ao nosso projeto cujo objetivo é ajudar os ucranianos afetados pela agressão militar russa. É um projeto de parceria humanitária e cada parceiro contribui para um problema comum.

A Astarta, sendo cofundadora e parceira chave do projeto, fornece integralmente as atividades operacionais do projeto (armazéns, oito pólos regionais, suporte financeiro, jurídico e de tecnologias de informação, e a sua equipa com quase 1000 funcionários), doando os seus próprios produtos agrícolas e recursos materiais, somando mais de 2 milhões de dólares.

A nossa administração e altos funcionários doam parte ou todo o seu salário. Eu prescindi do meu salário para efeitos de doação até ao fim da guerra. E também estamos a direcionar esses fundos para um projeto humanitário.

Os nossos parceiros são a organização voluntária portuguesa de refugiados ucranianos UAPT, Carlsberg Ucrânia, Vodafone, Banco Raiffeisen , Centro Anne de Kyiv, etc. Também eles estão a investir os seus recursos neste projeto para ajudar o povo ucraniano.

E graças a essas contribuições conjuntas, quase 7.000 toneladas de ajuda humanitária (alimentos, remédios, produtos de higiene pessoal, roupas) foram entregues a 503 mil destinatários. São deslocados e vítimas ucranianas do conflito, bem como mais de 130 instituições sociais e médicas da Ucrânia, que atendem mais de um milhão de pessoas. Em termos totais, já foram canalizados 8,3 milhões de dólares através do “Common Help UA”.