Covid-19. Brasil vive “trauma coletivo” e terá uma geração de “órfãos e viúvos”

O número superlativo de infeções e de mortes, e as variadas sequelas psicológicas, sociais e políticas transformaram a pandemia da Covid-19 no Brasil num “trauma coletivo”. Uma das vozes que o afirma é a da diretora do programa de estudos brasileiros do Centro Latino-Americano da Universidade de Oxford, Andreza Souza Santos. E se o presente deixa já bem visíveis os graves problemas no dia-a-dia do país, a investigadora projeta as consequências para o futuro.

“Vai ser um país em luto. São milhares de brasileiros que perderam filhos, pais, avós, vizinhos, amigos. É um pais enlutado, e o que isso significará para uma geração de órfãos, de viúvos e de viúvas. Precisamos de entender como ultrapassar este trauma coletivo na sociedade”, diz esta professora que se tem dedicado a estudar os impactos sociais e políticos da Covid-19 no Brasil.

Mas se este é o resultado de um ano e meio de pandemia no país, e a história das causas tem vários atores, o principal− e sobre o qual todos os holofotes caem − é o presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro adotou uma posição negacionista em relação ao vírus. Desde o início do surto no país, em março de 2020, rejeitou as orientações dos cientistas e da Organização Mundial da Saúde (OMS), e é acusado de disseminar desinformação sobre a pandemia, nas quais se incluem a segurança das vacinas.