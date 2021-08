Um milhão de casos em Portugal. Como a vacina ajudou a mudar o jogo

No dia 2 de março, um médico de 60 anos que fez férias no norte de Itália foi diagnosticado com Covid-19. No mesmo dia, um homem de 55 anos que esteve em Espanha em trabalho testou positivo ao então novo coronavírus. Os dois foram internados no Porto.

Começaram os boletins diários e conferências de imprensa da Direção-Geral da Saúde, e os portugueses começavam a habituar-se a utilizar máscaras de proteção no dia a dia.

Dezasseis dias depois, o Presidente da República decretou o estado de emergência, que entrou em vigor à meia-noite do dia 19 de março e foi sendo sucessivamente renovado ao longo de dois confinamentos e três vagas da pandemia.

Este sábado, 530 dias depois do primeiro caso, Portugal registou 1.001.118 casos de Covid-19.