Eutanásia. "Doentes não podem ser deixados com esta escolha enquanto não houver cuidados paliativos para todos"

Quais são os grandes desafios que se colocam a quem vive a experiência de sofrimento? A espiritualidade que tem um lugar neste processo?

Ricardo Fernandes: É também um aspeto crucial, quando abordamos as pessoas que estão em sofrimento. Além do aspeto físico, que é relevantíssimo, numa fase de descompensação sintomática, todas as outras dimensões que nos definem enquanto pessoa são relevantes e a espiritualidade ocupa grande parte, sobretudo quando estamos nesta perda constante e ameaça de deixarmos de existir. As pessoas refletem, questionam-se, zangam-se ou apaziguam-se com Deus, se for esse o caso, ou com o cosmos ou a natureza, ou o que seja.

A espiritualidade assume uma grande relevância. Não é por acaso que as equipas de cuidados paliativos têm sempre alguém - no nosso a Dra. Fátima Gonçalves, que é teóloga de formação – que presta apoio nesta dimensão, independentemente do credo religioso ou da forma como a pessoa vive a sua espiritualidade, nesta fase da vida ou previamente à doença. É um aspeto fundamental e é um desafio importantíssimo ajudarmos as pessoas a reconciliar-se ou zangar-se, se for esse o caso, porque é importante também respeitarmos os movimentos internos das pessoas - se for a zanga que está lá…

É possível identificar elementos positivos na forma como o luto vem sendo abordado no pensamento coletivo?

Sílvia Noné: Todos nos lembramos do 11 de setembro como um marco no que diz respeito à ideia da morte, como algo que nos pode entrar pela televisão, os desfechos trágicos.

Cada vez mais a morte aparece, nem sempre pelos melhores motivos - porque é uma morte acidental, são mortes muitíssimo traumáticas - mas a verdade é que somos quase que forçados, enquanto sociedade e às vezes apanhando este impulso, não das melhores formas e pelos melhores motivos, mas podemos discutir sobre estes temas e trazê-los ao panorama da sociedade em geral, da comunicação e até da formação académica.

Mesmo no nosso país, a tragédia de Pedrógão Grande e outro tipo de tragédias que aconteceram recentemente, na nossa história enquanto país, também trouxeram este tema da morte e do trauma à discussão.

Isso tem permitido novas abordagens?

Sílvia Noné: Tem permitido, inclusive, criar o procedimento de criar protocolos, sistematizá-los. Atualmente estão disponíveis, para quem tiver interesse em explorar esta temática. A Direção-Geral da Saúde tem até disponíveis, neste momento, protocolos específicos para abordar a morte traumáticas, circunstâncias traumáticas associadas às mortes violentas e, portanto, sim, eu penso que temos evoluído bastante enquanto sociedade em geral e enquanto sociedade académica, científica e técnica.

A questão é que há sempre variáveis e temos de estar conscientes delas, que são as nossas variáveis internas. A formação fundamental, obviamente, é ter acesso à informação mais atualizada e científica, que nos pode ajudar sempre muito. Mas temos também de ter consciência que somos nós, técnicos, o veículo através do qual pomos essa teoria na prática.

Acima de tudo, precisamos de cuidar muitos de nós, cuidar de quem cuida, estarmos também robustos do ponto de vista da nossa estrutura emocional interna e daquilo que são as nossas relações, a nossa própria espiritualidade, o nosso próprio sentido de vida, o nosso conceito de morte, de finitude e de existência em si. Isso não se aprende propriamente nos livros, não se trabalha do ponto de vista só teórico, tem de se trabalhar no dia a dia, porque são situações que suscitam também as nossas fragilidades e que suscitam também os nossos questionamentos, enquanto seres humanos e enquanto profissionais.