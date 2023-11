PGR com dois pesos e duas medidas para Costa e Marcelo?

Veja também:

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, teve dois pesos e duas medidas em relação ao mesmo tipo de suspeitas, afirma Miguel Romão, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, em declarações ao programa Em Nome da Lei, da Renascença.



No caso da alegada intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que duas gémeas brasileiras fossem tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com um medicamento inovador, não houve qualquer informação do Ministério Público (MP) aos portugueses, ao contrário do que aconteceu no caso do primeiro-ministro, António Costa, que está a ser investigado pelo Supremo Tribunal no âmbito da "Operação Influencer".

Para o mesmo tipo de suspeição, duas posições diferentes, afirma o professor Miguel Romão. "Tivemos nos últimos dias uma situação que me parece exatamente igual. O Sr. Presidente da República também foi mencionado por pessoas, e isso foi transmitido na televisão, como alguém que teria praticado um crime. E não me apercebi que a Sra. procuradora-geral da República tenha emitido um comunicado indicando que o Presidente estava na circunstância de ter sido indicado por alguém como tendo desbloqueado um procedimento, para usar a terminologia do comunicado da PGR em que o primeiro-ministro é referido.”

Miguel Romão diz que, como professor de Direito, tem dificuldade em pronunciar-se sobre a solidez da prova, por serem ainda muito preliminares os dados conhecidos da investigação.