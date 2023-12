Alcochete 'pourquoi'? Os números para decidir o eventual novo aeroporto de Lisboa

Um problema dessas opções com o funcionamento de dois aeroportos a longo prazo é o do ruído. Em todos os casos, mais de dois milhões de pessoas são expostas a ruído noturno; no caso da opção Portela + Montijo, mais de dois milhões de habitantes da região de Lisboa são expostos a ruído durante o dia inteiro.

Vendas Novas e o Campo de Tiro de Alcochete - que não é totalmente ocupado pelo aeroporto, mas tem que ser completamente desativado - são "claramente" preferíveis a Santarém no capítulo do ruído, e também saem favorecidas na afetação de áreas naturais classificadas. Apesar disso, as duas são penalizadas "ao nível da floresta do montado e com diferentes condicionalismos ao nível dos recursos hídricos".

Do outro lado da moeda estão Santarém e Montijo. A capital de distrito "sai penalizada pela maior afetação de população" quando comparada com outras localizações únicas, assim como pela ocupação de solo agrícola. Já as opções que usam a base aérea no Montijo são "fortemente penalizadas" em sete dos 12 critérios ambientais.

Santarém e Montijo excluídos. Porquê?

Ambas as opções são excluídas pela Comissão Técnica Independente. No caso das opções baseadas no Montijo, para além das razões ambientais, são apontadas razões económicas - o limite da capacidade, devido ao espaço disponível para construir. E há também razões aeronáuticas: os procedimentos de aproximação e descolagem ficam limitados por razões ambientais.

Quanto a Santarém, a exclusão deve-se apenas a razões aeronáuticas. A Comissão aponta para a necessidade de reestruturação do espaço aéreo e, talvez mais importante, para os "pressupostos" de cedências parciais nas áreas militares de Monte Real e de Santa Margarida.

A proximidade a Monte Real é ainda apontada como fonte de "grandes constrangimentos" para a "prestação dos Serviços de Navegação Aérea". Os promotores do projeto, chamado Magellan 500, refutam estas razões.

É assim que os técnicos da Comissão acabam a apontar para Alcochete como a solução com mais vantagem, coexistindo com o aeroporto na Portela até haver duas pistas na margem sul do Tejo. A mesma lógica também torna viável a opção de Vendas Novas, que está em desvantagem pela necessidade de compra dos terrenos necessários.

A apresentação do relatório dividiu a atual oposição: de forma geral, os partidos mais à esquerda proclamam que não se pode perder mais tempo, enquanto os partidos à direita preferem que a decisão política seja tomada após as eleições.

O líder do PSD, Luís Montenegro, anunciou a criação de um grupo de trabalho no partido. Do lado do PS, enquanto Pedro Nuno Santos mostra pressa em tomar uma decisão e encerrar o tema e António Costa disse ter inveja do Governo que tomar a decisão, a quem vai passar "um bom ovo da Páscoa"".