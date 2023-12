Novo aeroporto. Santarém critica método "Alice no País das Maravilhas"

Os promotores do aeroporto Magellan 500, em Santarém, consideram que o projeto não foi bem avaliado pela comissão técnica independente e entendem que análise foi feita com base em método "Alice no País das Maravilhas".

"Entendemos que o nosso projeto não está corretamente avaliado em função das suas características", disse à Lusa o promotor do projeto, Carlos Brazão, considerando que a comissão técnica independente (CTI) utilizou o método de análise "Alice No País das Maravilhas", por ter em conta as acessibilidades que podem vir a existir e não as que existem.

A CTI apresentou na terça-feira o relatório preliminar da avaliação ambiental estratégica para a expansão aeroportuária da região de Lisboa, considerando que Alcochete e Vendas Novas são as duas opções viáveis, das nove em estudo, entre as quais Santarém.

"O nosso projeto é feito com base no país que existe, nas acessibilidades que existem, tirando o melhor proveito delas, enquanto a CTI parece que fez uma análise do "País das Maravilhas", que é [considerar que] amanhã já esta feita a terceira travessia [do Tejo], amanhã já estão feitos 50 ou 60 quilómetros de ferrovia do lado de lá do Tejo, amanhã já estão feitas as acessibilidades e os projetos são medidos nessa base", apontou Carlos Brazão.