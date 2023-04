​Baixas, teletrabalho, licença parental. O que muda no trabalho em maio?

A partir desta segunda-feira, 1 de maio, entram em vigor cerca de 70 medidas no âmbito da Agenda do Trabalho Digno e de valorização dos jovens no mercado de trabalho.



Segundo o Governo, assentam em quatro eixos: combater a precariedade; valorizar o emprego jovem; promover a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar; e dinamizar a negociação coletiva e a participação dos trabalhadores.

Conheça algumas das principais alterações:

Via verde nas baixas médicas – Deixa de ser necessário recorrer a uma consulta num hospital ou centro de saúde para conseguir uma baixa médica. A Autodeclaração de Doença (ADD) pode ser pedida na área pessoal do portal do SNS24, na aplicação SNS24 ou através da linha SNS24 (808242424), que emitem um código que o trabalhador deve enviar à entidade patronal. Estas baixas só podem ser pedidas duas vezes por ano, por períodos máximos de três dias. Não são remuneradas e podem ser verificadas pelos patrões no portal do SNS24.

Teletrabalho alargado - Os pais com filhos com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, independentemente da idade, passam também a ter direito ao teletrabalho. Até aqui a medida só abrangia pais com filhos até três anos.

Despesas de teletrabalho entram no contrato – Tudo o que são despesas adicionais, relacionadas com o teletrabalho, passam a estar fixadas em contrato, seja individual ou coletivo. Quando não há acordo sobre o valor, devem ser consideradas as novas despesas e a comparação com o último mês em regime presencial.

Isenção fiscal com teletrabalho – O Governo ainda vai fixar o limite até ao qual a compensação paga pelas empresas por despesas em teletrabalho está isenta de imposto.

Cuidadores informais ganham mais direitos – Os cuidadores não principais passam a ter uma licença de cinco dias e o direito a 15 faltas justificadas. Os cuidadores informais passam a ter direito a teletrabalho, horário flexível ou tempo parcial, ficam ainda protegidos contra o despedimento e discriminação.

O pai fica mais dias com o recém-nascido –A licença parental obrigatória do pai é alargada, de 20 dias úteis para 28 dias, seguidos ou interpolados (nos 42 dias seguintes ao nascimento). Esta licença obrigatória é paga a 100%. Depois de gozar a licença de 28 dias, o pai pode ainda tirar mais sete dias (em vez dos atuais cinco), desde que em simultâneo com a licença inicial da mãe (pagos a 30% ou 40%).