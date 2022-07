"Sem reversão notória da escalada de preços" vai aumentar a contestação

Ninguém está preparado para aumentos de 7% ou 8% este ano, nem o Estado nem as empresas, mas as pessoas vão exigir a reposição do poder de compra até ao Natal.

A previsão é de Clara Raposo, presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, que em entrevista à Renascença avisa que sem uma reversão da atual escalada de preços, haverá contestação social.

Nesta entrevista, a professora de Finanças defende mais flexibilidade na gestão do setor público, sobretudo em setores que têm feito manchetes, como a Saúde, os Transportes e o Ensino.

Na área fiscal, Clara Raposo recomenda um novo regime fiscal para quem está em início de carreira e admite que nos próximos dois anos não deverá haver nenhum alívio fiscal.

A líder do ISEG mostra-se ainda preocupada com o destino da "bazuca" europeia e defende que o país precisa de bons empresários, com boas ideias de negócios, ou mais vale entregar diretamente o dinheiro à população.

A antecipar o debate do Estado da Nação, no Parlamento, a Renascença está a ouvir os líderes das quatro melhores escolas de gestão do país, segundo o ranking internacional do "Financial Times". O ISEG entrou este ano para esta lista exclusiva, sendo agora uma das quatro escolas portuguesas entre as melhores do mundo em Gestão. Destaca-se ainda como uma das melhores em Finanças.

Esta visibilidade nacional e internacional traduz se em mais alunos e com melhores competências?

Este ano, de facto, entrámos para o ranking do "Financial Times" de formação executiva e nesta área conseguimos ter os nossos programas muito bem classificados, quer naquilo que são cursos abertos, pós-graduações, etc, em que quem quiser se pode candidatar e concorrer e também naquela área de formação que nós trabalhamos conjuntamente com as empresas, para quem nós customizamos programas.

É a primeira vez que entrarmos num ranking desta natureza, sentimos o benefício de sermos mais divulgados e conhecidos, não só no nosso país, mas também lá fora. Também é verdade que temos uma pandemia a acontecer, temos uma guerra no leste da Europa e, portanto, não sei se será imediato, sentirmos uma loucura de gente a querer vir para Portugal para estudar. Mas são marcos importantes para uma escola de Economia e Gestão.

Quais são as grandes dificuldades a este nível de competição, já no plano internacional?

Hoje em dia, se há área em que a globalização se sente bastante é no Ensino Superior e, principalmente, nestas áreas de Economia e Gestão. As Business Schools tornaram-se muito globalizadas e o próprio facto de as melhores serem acreditadas pelas agências internacionais obriga a alguma estandardização, comparabilidade, transferência de créditos entre faculdades. Não quer dizer que todos façamos exatamente o mesmo, mas tornamo-nos mais comparáveis do que noutras áreas de conhecimento. Nas engenharias, por exemplo, isto já não será assim tão evidente.

Estes estudantes de gestão que andam aí pelo mundo, muitas vezes já à partida também têm eles próprios vontade e apetência para virem a ter experiências e carreiras internacionais. Se não aparecermos nestes rankings, estamos pior.

Ao fim de 111 anos de existência, que celebramos este ano, a primeira escola, a mais antiga, que muitas vezes tem uma imagem de ser muito tradicional, antiquada, foi a escola que apresentou os programas mais vanguardistas, mais fora da caixa.

Ao nível do funcionamento das universidades, também estão a trabalhar com profissionais a menos, como nas urgências e noutros setores?

Posso falar no caso concreto da minha faculdade em que, de facto, estamos com alguma dificuldade em atrair e recrutar pessoas e em reter alguns dos trabalhadores nalgumas áreas. Não tanto no que diz respeito aos professores, à carreira universitária, mas em tudo o que é staff administrativo.

Esses profissionais também estão sujeitos a um mercado mais aberto e concorrencial e atualmente, com pleno emprego em Portugal e com os salários que temos na função pública... Nestes últimos dois anos temos aberto imensos concursos para recrutar e também dar oportunidades para promoverem categorias mais altas nos nossos profissionais, não apenas os professores, e de vez em quando lá sai um, lá sai outro.

É bastante competitivo, hoje em dia, conseguirmos atrair bons profissionais, quando, muitas vezes, no setor privado, pessoas com as mesmas qualificações acabam por percecionar melhor oportunidade de progressão na carreira.

A carga fiscal está a impedir aumentos salariais no país?

Não sei se é a carga fiscal que está a impedir aumentos salariais. As empresas só pagam impostos depois de terem pago os seus custos, incluindo as remunerações com o pessoal. Se tiverem mais custos com o pessoal, depois têm menor carga, menor matéria coletável, e pagam menos impostos por essa via. Eu não colocaria exatamente a carga fiscal a par do pagamento de salários aos trabalhadores. Acho que às vezes confundem-se estas coisas.