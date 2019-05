Dos irredutíveis sociais-democratas de Beça aos devotos do PAN em Eiriz

Esta freguesia do distrito de Braga não ultrapassa, no entanto, a União das freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, em Gondomar, que regista, em valores absolutos, o valor mais alto de votos em branco e de votos nulos. Foram 612 votos anulados e 799 papeis sem qualquer “cruzinha”.

Prémio “Derrota laranja? Só se for na tua”

O PSD é tido como o maior “perdedor” nestas europeias, com o pior resultado eleitoral de sempre. Mas isto é porque as contas não se fazem por freguesia. Se olharmos para o “ranking” dos resultados mais expressivos, o PPD/PSD é o partido que conseguiu, passe o pleonasmo, as maiores maiorias. Os sociais-democratas conseguiram os cinco resultados mais expressivos: “Carregal”, “Vilar e Viveiro”, “Beça”, “União das freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva” e “Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega” deram todas mais de 81% ao PSD.

O melhor resultado numa freguesia do PS foi em Negrões, Vila Real, com 78.75% dos votos nesta freguesia.

Prémio “Não somos nada socialistas”

O Partido Socialista até pode ter saído vencedor das europeias de 2019, mas tudo porque não dependia dos 10 votos válidos da freguesia de Mosteiro, Lajes das Flores. Dos dois grandes partidos, os socialistas foram os únicos que registaram um nulo numa freguesia.

Num distrito que até é socialista, os habitantes de Mosteiro preferiram dar quatro votos ao PSD, quatro ao Bloco, um ao CDS e outro à Iniciativa Liberal. Mas, para os socialistas, nenhum.

Prémio “Revelação”

Eiriz, Paços de Ferreira, foi a freguesia em se que registou a maior crescimento de uma força eleitoral em Portugal face às últimas europeias. O partido? A força política revelação deste sufrágio: o PAN.

Se considerarmos apenas partidos/coligações que concorrem às duas eleições - algo que exclui, por exemplo, o PSD e o CDS destas contas, já que correram coligados em 2014 -, o PAN foi o partido que assistiu ao maior crescimento eleitoral numa freguesia, com uma taxa de crescimento a rondar os 30%. Em 2014, apenas 0.15% dos eleitores votou PAN para as europeias nesta freguesia. Este ano, o partido chegou aos 4.63% na mesma localidade.

A par do PAN, só mesmo o Bloco de Esquerda. Se olharmos para o “top 10” das maiores subidas por freguesia, cinco pertencem ao PAN e outras cinco ao Bloco de Esquerda.

Nota:

Os dados na base desta análise foram recolhidos do site da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

O código para a sua recolha, bem como a sua posterior análise, podem ser consultados aqui.

Os dados por freguesia para as eleições de 2014 e 2019 estão disponíveis no Portal de Dados Abertos da Renascença.