Abalos sísmicos pela Europa, maré socialista em Portugal. As europeias 2019 à lupa

Olhamos para os números, e, à lupa, mostramos-lhe os principais resultados do segundo maior sufrágio do mundo: as eleições europeias.

Para o bom desempenho socialista terá contribuído o péssimo resultado do PSD. Nunca o Partido Social Democrata (PSD) teve um tão fraco desempenho eleitoral.

Rio admite a derrota - nem cresceu "muitíssimo" para ganhar as eleições, nem cresceu "muito" para aumentar o número de mandatos no Parlamento Europeu - mas diz que não atira a toalha ao chão. Prepara-se o segundo round - as legislativas. Mas lá fora reina o PSD Foi um mau resultado para o partido Rio mas, se servir de prémio de consolação, os social-democratas poderão ficar felizes se focarem a atenção para os votos “lá fora”. O PSD registou mais votos dos portugueses a residir na África, América, Ásia e Oceania, mas “perdeu” em quase todos os países europeus. Bloco e PAN a crescer, “brancos e nulos” chegam ao quarto lugar Um dos grandes vencedores da noite é o Bloco de Esquerda. A lista encabeçada por Marisa Matias consegue três eurodeputados e volta a conquistar o título de terceira força política. Em quarto e quinto lugar ficam a CDU e o CDS, que vêem recuar o número de eurodeputados eleitos para um. Isto, claro está, porque a coligação “Brancos e Nulos” não entra nestas contas. Mais de 140 mil votos não tinham qualquer cruzinha e quase 89 mil não puderam ser validados como votos “de facto”. Se os dois fossem um partido, eram quartos. Vencedor inequívoco é o PAN. Consegue pela primeira vez um eurodeputado, que se vai juntar à família dos partidos “Verdes” no Parlamento Europeu - uma das famílias políticas “surpresa” da noite. Basta, mas poucochinho, no Corvo Antes das eleições, a Renascença foi à ilha do Corvo perceber como é que vive a ilha habitada mais pequena do país. Percebemos que os fundos europeus transformaram o Corvo. Na hora de votar, os corvinos deram uma vitória inequívoca ao Partido Socialista. Mas numa ilha em que 326 pessoas estavam inscritas para votar, só o primeiro lugar segue a tendência do país. O “Basta!”, de André Ventura, só precisou de 9 votos para se tornar a segunda força política da ilha.

Corvo. A ilha onde começa a Europa

Participações eleitoral a subir? Sim, mas não contem connosco Numas eleições em que os níveis de participação eleitoral são sempre baixos, este ano há motivos para os europeístas celebrarem. Desde 1994, quando a União Europeia (UE) ainda era a 12, que não se registava um valor tão alto de participação eleitoral - os dados preliminares apontam para uma participação eleitoral a rondar os 50%. Mas a participação eleitoral não é toda igual e os portugueses não podem orgulhar-se de contribuir para esta subida. A confirmar-se o valor de quase 70% de abstenção, Portugal junta-se a Bulgária, Croácia, República Checa, Eslovénia e Eslováquia na cauda da participação eleitoral - fomos, de acordo com os dados provisórios, o segundo país com a maior descida face às últimas europeias O número de portugueses a ir votar até aumentou face a 2014, mas o recenseamento automático de portugueses fora do país veio complicar as contas. Quando faltavam apenas 9 consulados por apurar, tinham votado 3.312.579 dos 10.549.427 inscritos. Espectro da extrema-direita Em Portugal os partidos populistas e de extrema-direita não conquistaram votos, mas o mesmo não pode ser dito sobre outros países da União Europeia. Em França, a União Nacional de Marine Le Pen até teve menos do que nas últimas europeias, mas venceu o partido de Macron e, por isso, cantou vitória. Em Itália, A Liga, de Matteo Salvini, ganha as eleições europeias chegando aos 30%. Em Espanha, o Vox pode ter eleito quatro ou cinco eurodeputados, mas, na Alemanha, o NPD deverá perder o único eurodeputado que tem. A extrema-direita cresce e ganha lugares no Parlamento Europeu - mas não tantos como se receava. No espectro mais à direita no Parlamento Europeu estão agora os grupos da “Europa da Liberdade e Democracia Direta” - com 56 membros, e grupo “Europa das Nações e da Liberdade” - com 58 membros.

Le Pen. “Macron não tem escolha senão dissolver a Assembleia Nacional”