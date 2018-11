Geólogo: “Tragédia na pedreira era uma questão de tempo”

As empresas apresentam essa avaliação de risco à entidade fiscalizadora que vai confirmar no terreno se as medidas sugeridas são ou não aplicadas.

Penso que na altura foram cumpridas as nossas sugestões, porque caso contrário não teria continuado a atividade.

Quais foram as conclusões a que chegaram?

Identificámos as zonas de fratura essenciais, trabalhámos na “pedreira do Almeida”, ao lado da zona que ruiu. Havia uma falha maior onde podia haver a queda de um talude. Identificámos outros casos mais pontuais, e sugerimos as pregagens− fixadores que são colocados na rocha para fixar o talude.

Conhecia os estudos feitos na outra pedreira, que agora ruiu?

Sim, chegavam às mesmas conclusões do que nós. Mas do ponto visto do que nos é permitido ver, foi tudo feito, e ainda assim caíram blocos.

Já havia risco de aluimento nessa altura se não fossem colocados os fixadores?

Sim, exatamente. Com a continuidade da exploração que existia, se não fossem implementados poderia haver o risco de queda de blocos.

A parte que estudamos, se calhar por a medida ter sido aplicada pela empresa, não ruiu. Se não tivesse sido, a desgraça ainda seria maior. As fraturas que identificamos não se ligavam umas às outras de forma continua.

Isso reporta-se à altura que fizemos a análise, no entanto com a carga litostática, com a massa de rocha, a que se soma a água, mais argilas à superfície com capacidade de absorver a água, toda aquela massa está num esforço contínuo, e pode haver uma propagação das fraturas.

O que é que terá provocado este acidente?

Um conjunto de fatores adversos, nomeadamente este período de chuva. A pedreira tem bastante água porque está inativa, agora a chuva continua.

Temos uma coluna de rocha que se não houvesse a água ia saindo e não saturava. Houve uma saturação do sistema onde a água já não tinha por onde escapar.

A acumulação levou ao aumento da plasticidade dos níveis superiores, a estrada não está assente sobre o mármore, está sobre um solo residual, terra rosa.