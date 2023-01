Van Ewijk no "casting" do Sporting para a sucessão a Porro

Milan van Ewijk está na lista de alternativas a Pedro Porro, caso o Sporting transfira o lateral espanhol para o Tottenham, durante o mês de janeiro. A revista "Voetbal International" avança que os leões têm o lateral direito holandês do Heerenveen referenciado.

Internacional sub-21 pelos Países Baixos, com 22 anos, van Ewijk cumpre a segunda época no Heerenveen e, esta temporada, tem 3 golos e uma assistência, em 19 jogos realizados pelo atual 7.º classificado da liga neerlandesa.

O Heerenveen atuou durante grande parte da época num sistema com três defesas centrais, com van Ewijk a jogar na posição em que Pedro Porro joga em Alvalade, mas nos últimos jogos o treinador Kees van Wonderen tem montado a equipa num sistema com quatro defesas.

A "Voetbal International" não revela os valores de um eventual negócio pelo jogador de campo mais valioso do plantel do Heerenveen, na cotação do site especializado "transfermark". Só guarda-redes Andries Noppert, que foi titular da Holanda no Mundial 2023, tem um valor de mercado superior ao de van Ewijk. O lateral está avaliado em quatro milhões de euros; Noppert em cinco milhões.

Antes de chegar ao Heerenveen, Milan van Ewijk jogou no ADO Den Haag, no Cambuur e no Excelsior Maassluis.

Pedro Porro é pretendido pelo Tottenham, mas a convicção de Rúben Amorim é de que o jogador só sairá nesta janela de mercado se o Sporting receber o valor da cláusula de rescisão, fixado em 75 milhões de euros. Lirola, lateral espanhol que joga no Elche por empréstimo do Marselha, e Sascha Boey, francês do Galatasaray, também já foram apontados aos leões, como alternativas a Porro.