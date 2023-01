Substituto para Porro? Lirola dá “resultados imediatos”, Boey é “opção de futuro”

Os dois jogadores são apontados como alternativas do Sporting para a eventual saída de Pedro Porro, que está a ser negociado pelo Tottenham. Ambos os jogadores passaram pela liga francesa: Lirola no Marselha e Boey no Rennes e no Dijon.

Pol Lirola, do Elche, e Sacha Boey, do Galatasaray, são "boas opções" para cobrir a eventual saída de Pedro Porro do Sporting, mas com capacidades diferentes para entrarem diretamente no onze inicial leonino.

“O Pol Lirola é um jogador com mais experiência, que jogou no Marselha e teve uma projeção muito mais fácil, embora o Sacha Boey seja um jogador com uma boa formação no Rennes e foi internacional francês [nos sub-17, 18 e 20], embora tenha também nacionalidade camaronesa”, diz, em entrevista à Renascença.

Perder um jogador com o peso de Porro, no mercado de janeiro, nunca será o cenário ideal para o Sporting. Rui Pataca explica que, além da “dificuldade que é encontrar um bom lateral”, também “não é fácil ir buscar um bom jogador” no mercado de inverno.

Pol Lirona leva nove jogos esta época no Elche, último classificado da La Liga, emprestado pelo Marselha. Passou ainda pela Fiorentina, Sassuolo e Juventus, onde terminou a formação.

Sacha Boey foi formado no Rennes, onde arrancou a carreira profissional. Passou pelo Dijon antes de se transferir para o Galatasaray na época passada. Leva 17 jogos disputados esta época no líder do campeonato turco.

Em Portugal, Rui Pataca passou por clubes como Belenenses, Sporting da Covilhã e Louletano. Esteve dez épocas em França, no Montpellier e no Créteil-Lusitanos, onde se retirou e assumiu funções, primeiro como treinador, mais tarde como diretor desportivo e agora como diretor-geral.